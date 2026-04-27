Fuga de peligroso adolescente enciende alarmas en Bucaramanga: lo señalan de 30 homicidios

Las autoridades confirmaron la fuga de alias ‘Julito’, un menor de 17 años señalado de haber participado en al menos 30 homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga, de los cuales 15 habrían sido confesados por él mismo. El adolescente, considerado por la Policía como un peligroso sicario, se encontraba bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en una correccional de menores en Bogotá.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general William Quintero, la evasión se produjo cuando el joven fue trasladado a una cita médica.

“Se va en compañía de otro delincuente también”, indicó el oficial, quien advirtió que desde el momento en que se conoció la fuga se activaron todas las alertas por el alto riesgo que representa.

Las autoridades temen que el menor regrese a Bucaramanga, donde tendría conflictos con estructuras criminales rivales. Según explicó el general, alias ‘Julito’ estaría vinculado a la banda delincuencial conocida como “Los del Sur”, una de las más temidas en la ciudad.



El prontuario del adolescente incluye el homicidio de su propia expareja de 16 años, hecho que generó una cadena de violencia en la capital santandereana, así como otros crímenes relacionados con disputas entre grupos delincuenciales. “Este sujeto ha afectado la vida y la integridad de muchas personas”, agregó el comandante.

Ante la gravedad de la situación, la Policía, en coordinación con la Alcaldía de Bucaramanga y la Fiscalía, ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita su recaptura. Asimismo, se adelantan labores de inteligencia dentro y fuera del departamento para ubicar su paradero.

Alias ‘Julito’ fue capturado meses atrás en una finca del municipio de Lebrija, tras varios allanamientos. Su historia, según las autoridades, está marcada por un entorno familiar ligado a la criminalidad, ya que sus padres y una hermana también registran antecedentes judiciales.

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Aunque está próximo a cumplir la mayoría de edad, el menor deberá responder por sus delitos bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.