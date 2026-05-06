Comunidad U’wa pide retorno de servicios de salud a Santander tras muerte de menor

Integrantes de la comunidad indígena U’wa del municipio de El Cerrito, Santander, elevaron una solicitud urgente a las autoridades departamentales y a la Nueva EPS para que los servicios de salud que fueron trasladados al municipio de Cubará, Boyacá, regresen a su territorio.

La petición surge en medio del dolor por la muerte de un niño de un año, cuyo caso ha encendido las alertas sobre las dificultades de acceso a la atención médica en esta zona.

De acuerdo con la comunidad, cerca de 700 personas del resguardo indígena ubicado en el sector de Aguablanca, así como habitantes de Tamará y Taurete, fueron trasladadas en su afiliación al sistema de salud hacia Boyacá sin un proceso de concertación amplio con las bases comunitarias.

Freddy Reyes, integrante de la comunidad U’wa de Aguablanca, aseguró que esta situación ha generado graves afectaciones.



“Por la muerte de este pequeño estamos solicitando a la Secretaría de Salud departamental la exigencia al director de la Nueva EPS y al señor gobernador por el traslado de 700 personas de El Cerrito, Santander, a Cubará, Boyacá. Nosotros hacemos parte de la jurisdicción de los municipios de Concepción y El Cerrito”, afirmó.

El líder indígena cuestionó que la decisión se haya tomado sin la participación de todas las autoridades tradicionales.

“Se hicieron traslados de nuestros servicios a Boyacá sin previa concertación absoluta. Nos sentimos abandonados porque no se consultó desde las bases ni con todos los cabildos”, agregó.

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La comunidad denunció que, tras el cambio, los pacientes deben enfrentar largos recorridos para acceder a servicios médicos. Según relataron, algunos trayectos pueden tomar hasta ocho horas a pie o a caballo, cruzando ríos y caminos en difíciles condiciones, especialmente durante la temporada de lluvias.

Delicia Wilches, integrante de la comunidad U’wa, explicó que estas condiciones agravan la situación de salud de los habitantes.

“Si uno se enferma hay que caminar hasta ocho horas para llegar al punto donde se puede tomar un vehículo, y de ahí otra media hora hasta el casco urbano. Hay que cruzar caños y en invierno es más difícil”, indicó.

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Los reclamos se intensificaron tras la muerte de un menor de un año, quien, según la comunidad, presentó dificultades respiratorias asociadas a tosferina. Inicialmente fue atendido con medicina ancestral, luego trasladado a Cubará, Boyacá, y posteriormente remitido a Saravena, Arauca, donde falleció.

“Se hizo el debido procedimiento por parte de las entidades, pero desafortunadamente falleció”, señaló Wilches, quien insistió en que las condiciones de acceso influyen en la oportunidad de la atención.

Ante esta situación, delegados de la comunidad U’wa se desplazaron a Bucaramanga, donde sostuvieron una reunión con la Secretaría de Salud de Santander, la Nueva EPS y la Defensoría del Pueblo. Según Wilches, uno de los acuerdos fue iniciar un debido proceso para revisar la prestación del servicio y definir cómo quedará la atención en el territorio.

Por su parte, el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, explicó que el traslado de los usuarios se habría realizado en concertación con algunas autoridades indígenas.

“La Nueva EPS manifiesta que esto se hizo concertado con la Asociación U’wa y los cabildos, que son quienes toman decisiones en la prestación del servicio”, indicó.

No obstante, anunció que se abrirá un nuevo espacio de diálogo.

“La Nueva EPS convocará una mesa de trabajo con representantes del cabildo mayor y Asou’wa para concertar si desean regresar a la IPS privada o continuar con el hospital público de Cubará, donde actualmente tienen garantizada la atención”, precisó.

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Mientras se define una solución, la comunidad U’wa insiste en que el retorno de los servicios a Santander es fundamental para garantizar el acceso oportuno a la salud y evitar nuevas tragedias.

Los líderes reiteraron que esperan que las decisiones se tomen con participación real de las bases y respetando las condiciones territoriales y culturales de su pueblo.