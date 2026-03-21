Luto en Cimitarra, Santander, por fallecimiento de padre e hijo en vía de Puerto Boyacá

En medio del dolor, este sábado se lleva a cabo la velación en Cimitarra de David Mejía Henao y su pequeño hijo Nicolás, quienes perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía hacia Puerto Boyacá, a la altura del peaje de Zambito.

Se espera que en las próximas horas lleguen los cuerpos al municipio, donde familiares, amigos y la comunidad les darán el último adiós en medio de una profunda consternación.

El siniestro se registró cuando, al parecer, un tractocamión que transportaba un contenedor perdió la carga en plena vía. El pesado elemento cayó sobre un vehículo particular, un Renault Sandero de placas MBZ279 de Bogotá, que quedó completamente aplastado, causando la muerte inmediata de sus ocupantes.

El hecho ha generado rechazo e indignación en la comunidad, que a través de redes sociales ha exigido mayores controles y garantías de seguridad en este importante corredor vial, advirtiendo sobre los riesgos que representan este tipo de cargas cuando no cuentan con las medidas adecuadas de sujeción.



David Mejía Henao era un reconocido empresario del sector de vidrios en Cimitarra, mientras que su hijo Nicolás era estudiante del Colegio Integrado del Carare, lo que ha profundizado el dolor en esta población del Magdalena Medio santandereano.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades, mientras crece el llamado ciudadano para evitar que tragedias como esta se repitan.