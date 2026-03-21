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Luto en Cimitarra, Santander, por fallecimiento de padre e hijo en vía de Puerto Boyacá

En medio del dolor y la consternación, la comunidad de Cimitarra espera la llegada de los cuerpos de las víctimas en las próximas horas, mientras hacen un llamado urgente a reforzar la seguridad vial en la región.

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