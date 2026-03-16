Autoridades intensifican operativos de seguridad en Cimitarra tras masacre de cuatro personas

Las autoridades intensificaron los operativos de seguridad en el municipio de Cimitarra, especialmente en las veredas donde fueron asesinadas cuatro personas en hechos violentos ocurridos durante el fin de semana y que son investigados por la Fuerza Pública.

Unidades de la Policía Nacional de Colombia y del Ejército Nacional de Colombia reforzaron la presencia en la zona rural con patrullajes permanentes, puestos de control y labores de inteligencia para ubicar a los responsables de este múltiple homicidio y evitar nuevos hechos de violencia en esta región del Magdalena Medio santandereano.

De acuerdo con el comandante de la Policía en Santander, el coronel Néstor Arévalo Montenegro, las primeras hipótesis indican que detrás de estos hechos estaría una estructura criminal proveniente del departamento de Antioquia, que estaría cruzando hacia territorio santandereano para cometer este tipo de acciones delictivas.

Según explicó el oficial, se investiga si integrantes de grupos delincuenciales que operan en municipios cercanos al río Magdalena estarían involucrados en los ataques, en medio de disputas por el control del microtráfico y otras rentas criminales en esta zona del país.



Las autoridades también analizan posibles vínculos con estructuras asociadas al Clan del Golfo, organización criminal que mantiene presencia en varios puntos del Magdalena Medio y que históricamente ha tenido disputas por el control del territorio con otras bandas dedicadas al narcotráfico y al microtráfico.

Tras un consejo de seguridad, las autoridades reiteraron que se mantiene una recompensa de hasta 80 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de esta masacre.

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Entre tanto, la Fuerza Pública aseguró que los operativos y controles se mantendrán en las veredas de Cimitarra mientras avanzan las investigaciones judiciales, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de los habitantes de esta zona rural de Santander.