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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Autoridades intensifican operativos de seguridad en Cimitarra tras masacre de cuatro personas

Autoridades intensifican operativos de seguridad en Cimitarra tras masacre de cuatro personas

La Fuerza Pública incrementó la presencia en el Magdalena Medio santandereano donde estructuras criminales que operan entre Antioquia y Santander se disputan el territorio para el microtráfico.

Masacre en Cimitarra, Santander.JPG
Imagen de las autoridades. Masacre en Cimitarra, Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de mar, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

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