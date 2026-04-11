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Blu Radio  / Nación  / Dos campos petroleros de Arauca llevan tres días paralizados por protesta sindical

Dos campos petroleros de Arauca llevan tres días paralizados por protesta sindical

Trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera exigen la firma de una nueva convención colectiva y mejoras en las condiciones laborales a SierraCol Energy y Prime Infra.

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