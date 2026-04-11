Dos campos petroleros de Arauca llevan tres días paralizados por protesta sindical

La Unión Sindical Obrera Subdirectiva Arauca cumple tres días consecutivos de movilización en los campos Caño Limón y Caricare, donde trabajadores del sector petrolero y miembros de la comunidad mantienen presencia constante en rechazo a la falta de avances en la negociación de una nueva convención colectiva de trabajo.

Las jornadas de protesta se han concentrado en puntos estratégicos de operación, lo que ha generado atención en la región por el impacto directo sobre una de las zonas de mayor actividad petrolera del país. Según el sindicato, la movilización responde a la necesidad de garantizar condiciones laborales estables y el respeto de derechos adquiridos, en medio de un proceso de negociación que, aseguran, no ha tenido resultados concretos.

Las reclamaciones están dirigidas a SierraCol Energy y al grupo Prime Infra, a quienes la organización sindical señala como responsables de la falta de acuerdos para la firma de la nueva convención colectiva. La USO sostiene que la ausencia de respuestas ha llevado a prolongar la movilización sin interrupciones.

Protesta sindical en campos petroleros en Arauca. Foto: suministrada.

Dentro del pliego de peticiones se incluyen puntos específicos que buscan modificar condiciones actuales de contratación y vinculación laboral. Entre ellos, la inclusión de profesionales araucanos en la operación petrolera, como una medida para fortalecer el empleo local en la región. También se solicitan mejoras en las condiciones laborales de los conductores de personal, quienes según el sindicato enfrentan situaciones que requieren revisión contractual.



Otro de los ejes del reclamo está centrado en las mujeres vinculadas mediante contratos de comodato, modalidad que la organización considera limitada en garantías laborales. En este punto, se pide la implementación de mejoras que aseguren condiciones más estables y protección de derechos.

La USO Arauca insiste en que estas solicitudes no corresponden a beneficios adicionales, sino a la necesidad de equilibrar las condiciones laborales frente a una industria que registra altos niveles de producción en la zona. Según el sindicato, la actividad petrolera no se refleja de manera proporcional en el bienestar de los trabajadores ni en el desarrollo local.

Mientras no haya avances en la negociación, la organización confirmó que las movilizaciones continuarán en los campos petroleros.

Protesta sindical. Foto: suministrada.