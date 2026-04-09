En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Oficinas de pasaportes
Paro Nacional por predial
Desmanes en Copa Libertadores
Procuraduría

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Petro califica de “monstruosidad” aranceles del 100% de Ecuador: advierte sobre fin del Pacto Andino

Petro califica de “monstruosidad” aranceles del 100% de Ecuador: advierte sobre fin del Pacto Andino

La reacción de Petro surge luego de que el gobierno de Daniel Noboa anunciara que aumentará los aranceles a importaciones colombianas al 100 %.

Publicidad

Publicidad

Publicidad