Petro califica de “monstruosidad” aranceles del 100% de Ecuador: advierte sobre fin del Pacto Andino

El presidente Gustavo Petro reaccionó al anuncio de Ecuador de elevar los aranceles a productos colombianos hasta el 100 %, una medida que profundiza la actual guerra comercial entre ambos países.

A través de su cuenta en X, el mandatario calificó la decisión como una “monstruosidad” y aseguró que este hecho marca un punto de quiebre en la integración regional:

“Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí”, escribió.

Un giro hacia nuevos bloques comerciales

En el mismo mensaje, Petro planteó un cambio de rumbo en la política exterior y comercial del país. El jefe de Estado sugirió que Colombia debería buscar ser socio pleno del Mercosur y fortalecer sus vínculos con otras regiones.

“La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza”, agregó el mandatario, dejando ver una posible reconfiguración de las alianzas económicas del país.



Escalada en la guerra comercial con Ecuador

La reacción del presidente surge luego de que el gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, anunciara que aumentará los aranceles a importaciones colombianas del 50 % al 100 % a partir del 1 de mayo.



Según las autoridades ecuatorianas, la medida responde a la falta de acciones concretas por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza, especialmente frente al narcotráfico y el crimen organizado.

La tensión entre ambos países no es nueva. La disputa comercial comenzó en febrero con aranceles del 30 %, que luego subieron al 50 % en marzo, y ahora alcanzan su punto más alto.

El conflicto también ha tenido repercusiones en otros frentes. Colombia suspendió la interconexión eléctrica con Ecuador, mientras que el país vecino incrementó los costos para el transporte de petróleo colombiano.

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A esto se suman tensiones diplomáticas recientes, luego de que Petro calificara como “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, lo que fue rechazado por el gobierno de Noboa y derivó en el llamado a consultas de su embajador en Bogotá.