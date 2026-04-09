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Blu Radio  / Economía  / Ecuador eleva al 100 % los aranceles impuestos contra Colombia

Ecuador eleva al 100 % los aranceles impuestos contra Colombia

El Gobierno de Daniel Noboa segura que la medida se toma por "la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza".

Aranceles Ecuador - Colombia
Aranceles Ecuador - Colombia
Fotomontaje Blu Radio
Por: EFE
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Actualizado: 9 de abr, 2026

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