Hubo encuentro virtual entre Colombia y Ecuador, pero sin novedades sobre el tema de los aranceles

Las delegaciones de Colombia y Ecuador sostuvieron una reunión virtual de alto nivel para revisar el estado de la relación bilateral, con énfasis en seguridad fronteriza, comercio, transporte, energía y cooperación judicial, según el comunicado conjunto divulgado el 25 de marzo de 2026.

El encuentro estuvo liderado por los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países, con el acompañamiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina. De acuerdo con el documento oficial, las partes coincidieron en la necesidad de mantener un trabajo coordinado y con alto nivel de compromiso para avanzar de manera concreta en temas clave, especialmente en el fortalecimiento de la seguridad en la frontera común.



Enfoque en seguridad y cooperación

El comunicado resalta que ambos gobiernos acordaron reforzar las estrategias de lucha contra delitos transnacionales como el tráfico ilícito de estupefacientes, la minería ilegal, el tráfico de migrantes y el contrabando. Asimismo, reiteraron la importancia de consolidar mecanismos de cooperación judicial conforme a los instrumentos internacionales vigentes.

En materia económica, las delegaciones señalaron que continuarán abordando de forma integral los asuntos pendientes relacionados con comercio, transporte, energía e hidrocarburos, así como las condiciones necesarias para garantizar una adecuada presencia y control estatal en la zona fronteriza.



Compromiso de diálogo bilateral

Finalmente, Colombia y Ecuador coincidieron en seguir fortaleciendo el diálogo político, la cooperación y la confianza mutua, con el objetivo de promover el desarrollo, la seguridad y el bienestar de ambas naciones.

El comunicado no hace referencia a acuerdos específicos sobre aranceles ni a bloqueos en pasos fronterizos, sino que se enfoca en la continuidad del trabajo conjunto y la articulación institucional entre los dos países.

