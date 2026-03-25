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Blu Radio  / Nación  / Hubo encuentro virtual entre Colombia y Ecuador, pero sin novedades sobre el tema de los aranceles

Hubo encuentro virtual entre Colombia y Ecuador, pero sin novedades sobre el tema de los aranceles

El encuentro estuvo liderado por los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países, con el acompañamiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

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