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Blu Radio  / Nación  / Corte Constitucional tumba emergencia económica de Petro y nuevos impuestos

Corte Constitucional tumba emergencia económica de Petro y nuevos impuestos

La Corte Constitucional tumbó la emergencia económica del presidente Petro y los nuevos impuestos creados por decreto. Detalles del fallo 6-2.

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