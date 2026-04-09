Corte Constitucional tumba emergencia económica de Petro y nuevos impuestos

La Corte Constitucional declaró inexequible la emergencia económica dictada por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025. El fallo anula el decreto principal y frena el recaudo de nuevos impuestos.

La Sala Plena del alto tribunal declaró la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025. Esta norma era la base jurídica "por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional". Con una votación de 6-2, la Corte dejó sin piso legal la medida excepcional del presidente Gustavo Petro.

En la votación, el magistrado Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron parcialmente el voto.

La determinación se apoyó en la ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien advirtió que la intervención judicial era necesaria para evitar perjuicios irremediables al orden institucional.



Suspensión de decretos e impuestos adicionales

Además de tumbar la norma matriz, la Corte Constitucional tomó medidas sobre las disposiciones derivadas. El tribunal fue enfático al declarar que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 "continuarán sin producir efectos hasta tanto la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de su constitucionalidad".



Este pronunciamiento congela de forma inmediata la creación de nuevos impuestos y otras medidas fiscales que el Ejecutivo había implementado al amparo de la emergencia. La Sala, conformada por ocho magistrados ante el impedimento de Jorge Enrique Ibáñez, ratificó que las facultades extraordinarias no pueden vulnerar los principios de necesidad y proporcionalidad.

Para el ciudadano común, esto se traduce en la suspensión de las cargas tributarias anunciadas recientemente, las cuales pierden su sustento legal tras el análisis de fondo del tribunal.