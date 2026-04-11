Bloqueos por paro campesino ya golpean a sectores productivos

Desde el 9 de abril se han venido presentando bloqueos por parte de diversos gremios campesinos en distintos corredores viales del país, en el marco del paro nacional contra la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025. Esta medida estableció incrementos en el impuesto predial para varios municipios del país, muchos de los cuales llevaban años sin actualizar su valor catastral.

Ante este panorama, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, aseguró que “las preocupaciones frente al avalúo catastral son legítimas y deben ser atendidas, pero las vías de hecho no pueden ser el camino”.

Asimismo, advirtió que las protestas y los bloqueos también han impactado vías clave para el turismo, incluidas, por ejemplo, las que conectan con el aeropuerto Palonegro, en Santander, lo que ha afectado la llegada de visitantes.

“Colombia necesita que las diferencias se tramiten a través del diálogo y de los canales institucionales. Garantizar la movilidad no es solo un tema logístico, es una condición para que el país funcione”, añadió Gutiérrez.



En el caso del departamento de Santander, que concentra cerca del 23 % de la producción avícola nacional, varias zonas permanecen incomunicadas. Además, más de 10 municipios se han visto afectados por los bloqueos derivados de este paro nacional.

Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, aseguró a Blu Radio que diariamente se requiere el ingreso de 7.000 toneladas de alimento.

“Tenemos aves represadas en granja, y también pollo y huevo que no han podido salir hacia los consumidores del departamento de Santander y de otros departamentos”, añadió.

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Moreno también afirmó que el aumento desmedido del catastro representa un sobrecosto no solo para los productores del sector agropecuario y avícola, sino para la economía en general. Sin embargo, reiteró que no se pueden permitir las vías de hecho.