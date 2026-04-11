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Blu Radio  / Nación  / Bloqueos por paro campesino ya golpean a sectores productivos

Bloqueos por paro campesino ya golpean a sectores productivos

Los bloqueos ya se registran en 10 departamentos del país, entre ellos Santander, Boyacá y Cundinamarca.

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