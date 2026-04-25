Resultados loterías de Boyacá, Cauca, Extra de Colombia y Baloto: resultados sorteos hoy 25 de abril

La jornada de juegos de azar de este sábado 25 de abril de 2026, con las loterías de Boyacá, Cauca y Baloto, ha dejado miles de ganadores en todo el territorio colombiano. Con premios que suman más de 50.000 millones de pesos entre los tres sorteos principales, los apostadores ya pueden verificar sus tiquetes para confirmar si son los nuevos millonarios del país.



Resultados Lotería de Boyacá sorteo 4621

La Lotería de Boyacá, que ofrece el premio mayor más grande de las loterías territoriales con 15.000 millones de pesos, celebró su sorteo 4621. Los números de la suerte para esta noche son:



Premio Mayor: (en minutos)

Recuerde que si resultó ganador de un premio superior a los 10 millones de pesos, deberá realizar el cobro presencialmente en la sede de la lotería en Tunja (Calle 19 N.° 9-35).



Número ganador Lotería del Cauca sorteo 2608

Por su parte, la Lotería del Cauca puso en juego un premio mayor de 8.000 millones de pesos. Los resultados para el sorteo 2608, despachados tradicionalmente desde la ciudad de Popayán, son los siguientes:

Número ganador: (en minutos)

Los ganadores de aproximaciones pueden cambiar sus fracciones con su lotero de confianza, mientras que los premios secos y el mayor requieren un trámite de validación con el RUT y la cédula de ciudadanía.



Baloto y Revancha: números ganadores del 25 de abril

El Baloto, el juego multimillonario favorito de los colombianos, sorteó hoy un acumulado de 34.000 millones de pesos, mientras que la modalidad Revancha ofreció 21.500 millones.



Baloto: (en minutos) - Superbalota XX.

Resultados Extra de Colombia hoy

El Sorteo Extraordinario de Colombia No. 2250 se llevó a cabo el sábado 25 de abril de 2026. Este sorteo, caracterizado por ofrecer una de las mayores bolsas de premios, tuvo un premio mayor de $15.000 millones de pesos. El número ganador fue el (en minutos).