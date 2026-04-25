Extra de Colombia hoy: resultados del último sorteo de este 25 de abril de 2026

El Gran Sorteo Extraordinario de Colombia se posiciona como uno de los eventos más llamativos del calendario de loterías en el país. Para este 2026, reúne una bolsa superior a los $36.700 millones de pesos, lo que lo convierte en una de las oportunidades más atractivas para quienes buscan premios de alto valor.

El número ganador del Premio Mayor de $15.000 millones de pesos del Extra de Colombia este sábado 25 de abril de 2026 es el: (en minutos)



Fecha, hora y transmisión del sorteo

El Sorteo Extraordinario de Colombia está programado para realizarse el 25 de abril de 2026 a las 11:00 p.m. La jornada será transmitida en vivo a través de Canal Trece, permitiendo a los jugadores seguir cada detalle del evento.



Premio Mayor y premios secos del Extra de Colombia

El principal atractivo del sorteo es su Premio Mayor de $15.000 millones de pesos. A este se suman varios premios secos que complementan el plan de pagos:



Un sorteo que concentra la atención nacional

Por su magnitud y variedad de premios, el Gran Sorteo Extraordinario de Colombia 2026 se consolida como uno de los más esperados del año. La combinación de premios millonarios, incentivos adicionales y dinámicas especiales lo posiciona como una de las principales apuestas para quienes participan en juegos de suerte y azar en el país.