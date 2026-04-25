Resultado Lotería del Cauca hoy 25 de abril: número ganador del premio mayor y secos

La Lotería del Cauca jugó este sábado 25 de abril de 2026 su sorteo número 2608, con un ambicioso premio mayor de 8.000 millones de pesos. El número ganador del sorteo de hoy es el (en minutos), despachado a Tuluá, Valle del Cauca.



Consultar premios secos Lotería del Cauca hoy

La jornada de este 25 de abril no solo puso en juego el premio mayor, sino también una robusta estructura de premios secos que incluyen montos de 300, 200, 100, 50 y 10 millones de pesos. Se recomienda a los jugadores verificar minuciosamente cada fracción de su billete, contrastando los números y series con la lista oficial de resultados para confirmar si son acreedores de alguno de estos incentivos.



Resultados completos Lotería del Cauca - 25 de abril 2026

El sorteo se realiza tradicionalmente todos los sábados hacia las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través del canal Telepacífico, donde se garantiza la transparencia de cada balota extraída.



Requisitos para cobrar la Lotería del Cauca

Si su billete resulta premiado, el proceso de reclamación varía según el monto obtenido:



Aproximaciones: pueden cobrarse directamente con su lotero de confianza, ya sea solicitando el dinero en efectivo o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes.

pueden cobrarse directamente con su lotero de confianza, ya sea solicitando el dinero en efectivo o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes. Premios Secos: el ganador debe acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de la capacidad de pago, el distribuidor realizará el desembolso o remitirá los documentos a la entidad para su validación.

el ganador debe acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de la capacidad de pago, el distribuidor realizará el desembolso o remitirá los documentos a la entidad para su validación. Premio Mayor: el trámite se realiza exclusivamente en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca. Es indispensable presentar el billete original, cédula de ciudadanía, RUT actualizado y una certificación de cuenta bancaria.

Es importante recordar que, para premios superiores a $2.360.000, se aplica por ley un impuesto de Retención en la Fuente correspondiente al 20 %.

Precio del billete y fracciones de la Lotería del Cauca

Para este plan de premios de 8.000 millones de pesos, la Lotería del Cauca mantiene costos accesibles para el público. El billete completo, compuesto por cuatro fracciones, tiene un valor de 16.000 pesos, mientras que la fracción individual se puede adquirir por solo 4.000 pesos en cualquier punto de venta oficial o con distribuidores autorizados.

