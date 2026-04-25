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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados Baloto y Revancha del 25 de abril de 2026: números ganadores y nuevos acumulados

Resultados Baloto y Revancha del 25 de abril de 2026: números ganadores y nuevos acumulados

El Baloto y la Revancha entregaron premios millonarios este 25 de abril de 2026. Conozca los números ganadores, cifras de premiación y los nuevos acumulados para el próximo sorteo.

Resultados de Baloto y Revancha
Resultados de Baloto y Revancha
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

El sorteo 2.648 de Baloto y Revancha, realizado el sábado 25 de abril de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores, tras no registrarse ganadores del premio mayor en ninguna de las dos modalidades. Como consecuencia, los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el miércoles 22 de abril.

Resultados Baloto: números ganadores del 25 de abril de 2026

Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: (en minutos), con la superbalota XX. Al igual que en la Revancha, no se presentó un ganador del premio mayor, lo que incrementa el acumulado para el siguiente sorteo.

Resultados Revancha: números ganadores del 25 de abril de 2026

En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: (en minutos), con la superbalota XX.

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos. El próximo sorteo se realizará el lunes 27 de abril de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.

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