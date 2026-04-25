Lotería de Boyacá hoy, resultados del último sorteo, sábado 25 de abril de 2026

La Lotería de Boyacá entregó este sábado 25 de abril de 2026 su premio mayor de 15.000 millones de pesos en el sorteo 4621. El número ganador del mayor fue el (en minutos).



Consultar premios secos Lotería de Boyacá hoy

Además del premio gordo, el sorteo 4621 dejó múltiples ganadores en las categorías de premios secos. La entidad recomienda a los jugadores revisar minuciosamente su billete físico o virtual para validar si las cifras coinciden con los resultados oficiales.

Es fundamental que, antes de realizar cualquier reclamo, se reconfirme la información en los canales institucionales. A continuación la imagen oficial de los resultados, publicados por la Lotería de Boyacá.

El sorteo se llevó a cabo, como es habitual, a las 10:40 de la noche, hora local, con transmisión en vivo por Canal Trece y las plataformas digitales, garantizando la transparencia del proceso.

Cómo cobrar premios de la Lotería de Boyacá

Si usted es el feliz ganador del premio mayor o de un incentivo superior a los 10 millones de pesos, debe realizar el cobro de forma presencial. El trámite se adelanta sin excepciones en la sede administrativa de la Lotería de Boyacá, ubicada en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja.



Para ganadores fuera de la capital boyacense, los puntos de venta autorizados y oficinas de distribución brindarán la asesoría necesaria para el traslado del premio. En el caso de montos inferiores a los 10.000.000 de pesos, el pago se puede gestionar de manera ágil en puntos de chance o mediante la página web oficial.



Dónde comprar el billete de la Lotería de Boyacá

Los ciudadanos interesados en participar pueden adquirir sus fracciones o billetes completos a través de diversos canales legales:



Vendedores de lotería autorizados en la vía pública.

Puntos de red de chance como Paga Todo, Gana y Giramos.

Corresponsales Bancolombia y terminales de LottiRed o Sipaga.

Al momento de la compra, es imperativo revisar que el billete no contenga enmendaduras y que los datos de la fecha y el sorteo sean los correctos para evitar inconvenientes en la validación.