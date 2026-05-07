Mindefensa sobre periodista Mateo Pérez: "Lo que sabemos es que está desaparecido"

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las autoridades buscan al periodista Mateo Pérez Rueda, desaparecido en Briceño, Antioquia, tras realizar labores de reportería. Según el alto funcionario, se están agotando todos los recursos para "ubicarlo y traerlo nuevamente al seno de su hogar".

En ese momento, la información que tenemos es que está desaparecido Agregó el ministro Sánchez.

Periodista desaparecido en Briceño, Antioquia. Foto: suministrada.

“Inteligencia militar y policial están activadas con todas las capacidades para conocer la situación real del periodista Mateo Pérez. La información que circula es que estaría muerto, pero es información que no tenemos confirmada, lo estamos buscando”, indicó.

Mateo Pérez Rueda, comunicador de la Revista El Confidente oriundo de Yarumal, fue visto por última vez el pasado 5 de mayo. El periodista se encontraba en la vereda Palmichal adelantando una investigación sobre los recientes hechos de violencia y desplazamientos masivos en la región. Antes de su desaparición, Pérez visitó la Alcaldía, el hospital local y la estación de Policía de Briceño para recopilar testimonios oficiales.



Fuentes de la zona señalaron que, a pesar de las advertencias de líderes comunales sobre el peligro de transitar por áreas con alta presencia de actores armados, el joven continuó con su labor. "Los integrantes de los grupos armados están muy alerta frente a extraños por la misma confrontación que viven", advirtió un habitante del sector, refiriéndose a las disputas entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

El jefe de la cartera de Defensa anunció una recompensa de hasta 640 millones de pesos por información que permita ubicar a alias ‘Primo Gay’, señalado cabecilla de la estructura 36 de las disidencias comandadas por alias Calarcá. Además, ofreció hasta 300 millones de pesos por alias ‘Víctor Chala’, otro de los hombres señalados de integrar esa organización criminal, quienes estaría detrás de la desaparición.



¿Quién es alias ‘Chala’?

De acuerdo con información de inteligencia, alias ‘Víctor Chalá’ tendría una trayectoria criminal de más de 15 años y sería uno de los responsables de manejar las finanzas ilegales de la estructura armada, especialmente mediante extorsiones. Las autoridades lo señalan de delinquir en departamentos como Huila, Tolima y Antioquia, además de ordenar y ejecutar acciones terroristas con artefactos explosivos.