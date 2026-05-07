Todo a punta a que periodista Mateo Pérez fue asesinado por disidencias de alias 'Calarcá'

La Gobernación de Antioquia confirmó en la mañana de este jueves que todo apunta a que el periodista Mateo Pérez fue asesinado en zona rural de Briceño. La muerte se habría dado por ingresar sin permiso a la vereda Palmichal donde fue interceptado por miembros de las disidencias de alias 'Calarcá'.

Según las autoridades, el comunicador y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia fue visto por última vez precisamente en la vereda Palmichal, un territorio afectado por recientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el Ejército.

Días antes del crimen, en esa misma zona había sido abatido alias ‘El Turco’, señalado explosivista cercano a alias ‘Primo Gay’, uno de los cabecillas de esa estructura armada. Además, la Secretaría de Seguridad de Antioquia había señalado como uno de los principales responsables de la situación de orden público a Jhon Edison Chala Torejano, alias ‘Víctor Chala’ o ‘Chalá’, presunto líder del frente 36, por quien ofrecen hasta 300 millones de pesos de recompensa.

A alias ‘Víctor Chala’ también le atribuyen la difusión de mensajes intimidatorios relacionados con ataques explosivos en sectores rurales como Travesías y Las Auras, zonas donde recientemente se han registrado desplazamientos masivos por los enfrentamientos entre las disidencias y el Clan del Golfo.



La desaparición de Mateo Pérez Rueda generó rechazo por parte de la Defensoría del Pueblo, entidad que aseguró mantener coordinación con la Fundación para la Libertad de Prensa, autoridades regionales y organismos humanitarios para acompañar a la familia y adelantar las gestiones correspondientes, como localizar el cuerpo.

Organizaciones sociales también expresaron preocupación por el deterioro de la seguridad en el Norte de Antioquia y cuestionaron la falta de acciones contundentes para contener la crisis humanitaria que enfrentan varias comunidades rurales del departamento.