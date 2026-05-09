Tras paro campesino en Santander, se corrigen avalúos catastrales en 16 municipios

Casi un mes después de que el paro campesino bloqueara por seis días consecutivos las vías principales de Santander, la revisión de los avalúos catastrales motivo central de la protesta comienza a mostrar resultados.

El gobernador del departamento, Juvenal Díaz, confirmó que ya se registra la verificación de estos valores en 16 municipios de la región.

El mandatario departamental aseguró que, tras un trabajo articulado con los alcaldes locales, se han logrado reducciones significativas en los cobros que los manifestantes tildaron de "desorbitantes".

Díaz Mateus puso como ejemplo casos críticos donde el valor de la propiedad se disparó de forma irracional.



"En 16 municipios se han corregido estos atropellos. Se ha logrado reducir en un 3000 %; fincas que estaban en 200 millones estaban en 3.000 millones, una cifra impagable en 10 años. Los alcaldes pusieron el grito en el cielo y ya se ha solucionado", enfatizó el gobernador.



Municipios con ajustes

Según el reporte oficial, las localidades que ya registran soluciones en este proceso son Lebrija, Barichara, Páramo, San Gil, Galán, Gámbita, Güepsa, Charalá y Rionegro.

A pesar de estos avances, la emergencia fiscal para los habitantes del campo santandereano no ha terminado.

El gobernador advirtió que aún hay 92.000 familias afectadas en todo el departamento, por lo que el equipo técnico continuará trabajando en el resto de los municipios para normalizar la situación catastral y cumplir con los acuerdos que permitieron levantar los bloqueos en el mes de abril.