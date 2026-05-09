En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Germán Vargas Lleras
Mateo Pérez
Clan del Golfo
Hantavirus
Giro de Italia en VIVO

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Avanza construcción del puente El Congreso en Santander, tras años de aislamiento

Avanza construcción del puente El Congreso en Santander, tras años de aislamiento

La obra del puente en el municipio de San Andrés, Santander, deberá ser entregada en agosto sin más demoras ni prorrogas por exigencias de la Contraloría.

Tarabita sobre río El Congreso - Santander.jpg
Tarabita sobre río El Congreso en San Andrés, Santander
Foto: captura de video suministrado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026
Editado por: Alix Salamanca

En el municipio de San Andrés avanza la construcción del puente El Congreso, una obra clave para restablecer la conectividad de más de 2.000 familias campesinas, que durante más de tres años han tenido que cruzar el río Congreso por pasos improvisados y estructuras artesanales, ante la ausencia de una vía segura.

Habitantes de Laguna de Ortices y varias veredas de San Andrés arriesgan sus vidas para poder cruzar por una tarabita y terrenos inestables, tras la pérdida del puente El Congreso, una situación que durante este tiempo ha afectado la movilidad de campesinos, estudiantes y adultos mayores.

La emergencia se originó tras un deslizamiento de tierra que dejó incomunicado el sector rural. Desde entonces, niños, adultos mayores y trabajadores agrícolas enfrentan a diario el riesgo de atravesar zonas inestables para poder llegar a escuelas, centros de salud o movilizar sus productos como café y panela, base de la economía local.

En varias ocasiones, estos pasos han colapsado, dejando comunidades aisladas por días. El alcalde de San Andrés, Fredy Antonio Ramírez Ortiz, confirmó que la obra ya entró en fase de intervención técnica en el terreno.

Le puede interesar:

  1. Ejército halló válvulas ilegales conectadas a poliducto
    Imagen de las autoridades. Ejército halló válvulas ilegales conectadas a poliducto
    Santanderes

    Ejército ubicó válvulas ilegales que movían millonarias rentas ilícitas en Santander

  2. Germán Vargas Lleras en Bucaramanga en 2012, cuando era ministro de Vivienda
    Imagen de archivo ministerio. Germán Vargas Lleras en Bucaramanga en 2012, cuando era ministro de Vivienda
    Santanderes

    Lamentan en Santander la muerte de Germán Vargas Lleras

“Hay que hacer unas terrazas primero debido a la inestabilidad del terreno y la humedad del mismo”, explicó el mandatario, al referirse a los trabajos de estabilización que permitirán continuar con la estructura del puente.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Gobernación de Santander y la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, que apoyan con maquinaria amarilla tipo oruga para acelerar las labores en una zona de difícil acceso.

Publicidad

Las autoridades reiteraron que la obra es prioritaria y deberá avanzar sin más retrasos, mientras la comunidad espera que por fin se garantice una conexión segura y permanente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Contraloría General

Publicidad

Publicidad

Publicidad