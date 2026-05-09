Avanza construcción del puente El Congreso en Santander, tras años de aislamiento

En el municipio de San Andrés avanza la construcción del puente El Congreso, una obra clave para restablecer la conectividad de más de 2.000 familias campesinas, que durante más de tres años han tenido que cruzar el río Congreso por pasos improvisados y estructuras artesanales, ante la ausencia de una vía segura.

Habitantes de Laguna de Ortices y varias veredas de San Andrés arriesgan sus vidas para poder cruzar por una tarabita y terrenos inestables, tras la pérdida del puente El Congreso, una situación que durante este tiempo ha afectado la movilidad de campesinos, estudiantes y adultos mayores.

La emergencia se originó tras un deslizamiento de tierra que dejó incomunicado el sector rural. Desde entonces, niños, adultos mayores y trabajadores agrícolas enfrentan a diario el riesgo de atravesar zonas inestables para poder llegar a escuelas, centros de salud o movilizar sus productos como café y panela, base de la economía local.

En varias ocasiones, estos pasos han colapsado, dejando comunidades aisladas por días. El alcalde de San Andrés, Fredy Antonio Ramírez Ortiz, confirmó que la obra ya entró en fase de intervención técnica en el terreno.



“Hay que hacer unas terrazas primero debido a la inestabilidad del terreno y la humedad del mismo”, explicó el mandatario, al referirse a los trabajos de estabilización que permitirán continuar con la estructura del puente.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Gobernación de Santander y la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, que apoyan con maquinaria amarilla tipo oruga para acelerar las labores en una zona de difícil acceso.

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Las autoridades reiteraron que la obra es prioritaria y deberá avanzar sin más retrasos, mientras la comunidad espera que por fin se garantice una conexión segura y permanente.

