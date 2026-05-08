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Lamentan en Santander la muerte de Germán Vargas Lleras

Miles de viviendas, obras viales y proyectos de movilidad hacen parte del legado que dejó Germán Vargas Lleras en Santander.

Germán Vargas Lleras en Bucaramanga en 2012, cuando era ministro de Vivienda
Imagen de archivo ministerio. Germán Vargas Lleras en Bucaramanga en 2012, cuando era ministro de Vivienda
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La muerte de Germán Vargas Lleras generó reacciones en Santander, donde dirigentes políticos y autoridades recordaron las obras y proyectos que impulsó para Bucaramanga y el departamento durante su paso por el Gobierno Nacional.

Vargas Lleras fue ministro del Interior y de Justicia entre 2009 y 2010, posteriormente ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio entre 2011 y 2012, y más adelante vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017. Fue precisamente desde el Ministerio de Vivienda y luego desde la Vicepresidencia donde lideró varios de los proyectos que hoy son recordados en Santander.

Uno de los mayores legados de su gestión estuvo en los programas de vivienda gratuita, durante su paso por el Ministerio de Vivienda impulsó más de 4.000 viviendas subsidiadas en Santander, incluyendo 1.472 casas ciento por ciento gratuitas anunciadas para Bucaramanga y Sabana de Torres.

En Bucaramanga uno de los proyectos más representativos fue Campo Madrid, donde se construyeron más de 1.300 viviendas para familias vulnerables, además, durante esos años se desarrollaron otros programas habitacionales y urbanísticos apoyados desde el Gobierno Nacional.

Durante su etapa como vicepresidente también respaldó importantes proyectos de infraestructura y movilidad para Santander, entre ellos avances en la doble calzada Bucaramanga – Pamplona, programas de saneamiento básico, inversiones en agua potable y proyectos de conectividad vial para el departamento.

Otro de los proyectos destacados fue el respaldo a la modernización del aeropuerto Palonegro y obras de movilidad para el área metropolitana de Bucaramanga, como la financiación del tercer carril entre Floridablanca y Provenza.

El exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, recordó varias de las iniciativas que, según dijo, recibieron apoyo de Vargas Lleras.

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“Descanso eterno dr. Germán Vargas Lleras, abrazo solidario a su familia. Gracias, deja huella en Bucaramanga con su apoyo a proyectos de vivienda, el Decreto de Obra de Interés Nacional para el embalse de Bucaramanga, el Intercambiador del Mutis y la financiación del tercer carril Floridablanca – Provenza”, expresó.

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Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, destacó el respaldo que tuvo la ciudad desde el Gobierno Nacional: “Sentimos mucho el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Sin duda se va un referente político para el país, para la gestión pública y la opinión. El Dr. Vargas Lleras siempre respaldó a Bucaramanga para que avanzara con grandes obras y desarrollo. Solidaridad con su familia”, escribió en sus redes sociales.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, también resaltó el legado del exvicepresidente en materia de infraestructura y conectividad.

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“Hoy se va Germán Vargas Lleras, un líder que entendió que el país se construye con obras, infraestructura y resultados concretos para la gente”, señaló el mandatario departamental, quien agregó que Santander recibió importantes aportes durante su gestión, especialmente en proyectos que ayudaron al desarrollo regional.

La figura de Germán Vargas Lleras quedó marcada en Santander por su impulso a programas de vivienda, obras públicas e iniciativas de infraestructura que durante años fueron una de sus principales banderas políticas.

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