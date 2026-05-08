"Siempre tuvo posiciones responsables, nunca populistas": Peñalosa sobre Germán Vargas Lleras

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, elogió la trayectoria política de Germán Vargas Lleras, fallecido en la noche de este viernes, y aseguró que siempre se caracterizó por mantener posturas responsables dentro del debate nacional. Las declaraciones fueron entregadas en el programa Recap Blu de Blu Radio.

“Germán Vargas siempre tuvo posiciones responsables, nunca populistas para conseguir los votos para una elección”, afirmó Peñalosa durante la entrevista, en la que también destacó el papel del exvicepresidente en las discusiones legislativas y políticas del país.

El exmandatario capitalino reveló además que sostuvo varias conversaciones con Vargas Lleras hacia finales del año pasado. Según explicó, entre octubre y noviembre de 2025 dialogaron en diferentes oportunidades sobre temas relacionados con Colombia y el panorama político nacional.

“Conversé varias veces hacia finales del año pasado con él, octubre-noviembre hablamos dos o tres veces”, señaló Enrique Peñalosa en medio de la conversación radial.



Peñalosa también resaltó la capacidad de análisis y el conocimiento técnico de Vargas Lleras frente a proyectos de ley y reformas. En ese sentido, aseguró que era uno de los políticos más estudiosos y atentos frente a posibles afectaciones para el país.

“No había político tan estudioso y que alertara sobre alguna ley que iba a generar perjuicios a Colombia. Era una persona muy cuidadosa en esos temas”, concluyó el exalcalde de Bogotá sobre Germán Vargas Lleras.