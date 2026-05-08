Atención: falleció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció. El dirigente político, en los últimos meses, había enfrentado un delicado estado de salud que lo mantuvo alejado de la actividad pública.

El líder político llevaba cerca de un año enfrentando una recaída relacionada con un tumor. Sin embargo, nunca se revelaron detalles específicos sobre el diagnóstico ni sobre la naturaleza exacta de su tratamiento médico.

En mayo de 2025 también se informó que Vargas Lleras fue sometido a una cirugía neurológica en Houston, Texas, procedimiento que, según un comunicado divulgado en ese momento, fue calificado como exitoso y hacía parte de su proceso de recuperación.



Quién era Germán Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras nació el 19 de febrero de 1962 en el seno de una familia con amplia tradición política. Era hijo de Germán Vargas Espinosa y Clemencia Lleras, hija del expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó Colombia entre 1966 y 1970. Estudió Derecho en la Universidad del Rosario y realizó estudios en Gobierno y Administración Pública en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.

Su carrera política comenzó en 1981, a los 19 años, como concejal de Bojacá, Cundinamarca, dentro del movimiento Nuevo Liberalismo fundado por Luis Carlos Galán. Posteriormente fue concejal de Bogotá y en 1994 llegó al Senado de la República, donde fue elegido durante cuatro periodos consecutivos.



Durante su trayectoria legislativa fue presidente del Congreso entre 2003 y 2004 y presidió la Comisión Primera y la Comisión de Ética. En 2010 lanzó su candidatura presidencial y obtuvo cerca de un millón y medio de votos, la tercera votación más alta del país en ese proceso.

Entre 2014 y 2017 se desempeñó como vicepresidente de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cargo desde el cual lideró importantes proyectos de infraestructura y vivienda antes de renunciar para aspirar nuevamente a la Presidencia. Su figura marcó varias décadas de la política colombiana.