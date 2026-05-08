En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Clan del Golfo
Mateo Pérez
Hantavirus
Germán Vargas Lleras
Giro de Italia en VIVO

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Atención: falleció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras

Atención: falleció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras

Vargas Lleras, de 64 años, fue una de las figuras más influyentes de la política colombiana en las últimas décadas.

German Vargas Lleras
German Vargas Lleras
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció. El dirigente político, en los últimos meses, había enfrentado un delicado estado de salud que lo mantuvo alejado de la actividad pública.

El líder político llevaba cerca de un año enfrentando una recaída relacionada con un tumor. Sin embargo, nunca se revelaron detalles específicos sobre el diagnóstico ni sobre la naturaleza exacta de su tratamiento médico.

En mayo de 2025 también se informó que Vargas Lleras fue sometido a una cirugía neurológica en Houston, Texas, procedimiento que, según un comunicado divulgado en ese momento, fue calificado como exitoso y hacía parte de su proceso de recuperación.

Quién era Germán Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras nació el 19 de febrero de 1962 en el seno de una familia con amplia tradición política. Era hijo de Germán Vargas Espinosa y Clemencia Lleras, hija del expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó Colombia entre 1966 y 1970. Estudió Derecho en la Universidad del Rosario y realizó estudios en Gobierno y Administración Pública en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.

Su carrera política comenzó en 1981, a los 19 años, como concejal de Bojacá, Cundinamarca, dentro del movimiento Nuevo Liberalismo fundado por Luis Carlos Galán. Posteriormente fue concejal de Bogotá y en 1994 llegó al Senado de la República, donde fue elegido durante cuatro periodos consecutivos.

Lea también:

  1. Germán Vargas Lleras.jpg
    Germán Vargas Lleras //
    Foto: AFP
    Política

    ¿De qué murió Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y dirigente político?

  2. Germán Vargas Lleras.jpg
    Germán Vargas Lleras //
    Foto: X @German_Vargas
    Política

    Cadena de solidaridad de figuras políticas por delicado estado de salud de Germán Vargas Lleras

Durante su trayectoria legislativa fue presidente del Congreso entre 2003 y 2004 y presidió la Comisión Primera y la Comisión de Ética. En 2010 lanzó su candidatura presidencial y obtuvo cerca de un millón y medio de votos, la tercera votación más alta del país en ese proceso.

Entre 2014 y 2017 se desempeñó como vicepresidente de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cargo desde el cual lideró importantes proyectos de infraestructura y vivienda antes de renunciar para aspirar nuevamente a la Presidencia. Su figura marcó varias décadas de la política colombiana.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Política

Germán Vargas Lleras

Publicidad

Publicidad

Publicidad