¿De qué murió Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y dirigente político?

En la noche de este viernes, 8 de mayo, se confirmó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras en Bogotá tras una vida dedicada a la política desde que comenzó en 1981 con apenas 19 años. Su historia siempre estuvo sembrada en el ámbito público, pues toda su familia siempre ha sido parte de diversos cargos importantes del país.

Falleció a los 64 años y su mayor cargo político fue de vicepresidente en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Fue candidato a la Presidencia en varias ocasiones y uno de los principales líderes políticos del Partido Cambio Radical.

Germán Vargas Lleras // Foto: X @German_Vargas

¿De qué murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras?

Durante los últimos años, el exvicepresidente enfrentó problemas de salud por la reaparición de un meningioma benigno (un tumor cerebral), que lo obligó someterse a diversos tratamientos. Hace meses fue internado de urgencia por una fuerte recaída por este problema. Tuvo cirugías en la Santa Fe y hospitales especializados en Houston, Texas, Estados Unidos.

Lucho con ese tumor desde 2016, pero desde el 2024 hasta la fecha, la salud del líder político fue empeorando. Sin embargo, nunca se revelaron detalles específicos sobre el diagnóstico ni sobre la naturaleza exacta de su tratamiento médico.



Germán Vargas Lleras Foto: AFP

Una vida dedicada a la política

Empezó su vida política a los 19 años, sin embargo, desde niño creció en el ámbito público por el apellido de su familia ya que era hijo de Germán Vargas Espinosa y Clemencia Lleras, hija del expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó Colombia entre 1966 y 1970.

Su primer cargo fue como coordinador político de la localidad de los Mártires en Bogotá, nombrado por Luis Carlos Galán. Pero su primer cargo grande fue en 1989, que en ese entonces se desempeñaba como secretario privado del Ministerio de Agricultura.

Publicidad

En 1994 se lanzó al Senado de la República, en donde estaría la mayor parte de su vida. Fue presidente de este en 2003 y se retiró en 2003, luego se hizo presidente del Partido Cambio Radical y en el primer gobierno de Juan Manuel Santos fue ministro del Interior y de Vivienda, hasta que para el segundo periodo fue nombrado vicepresidente de la República (2014-2018).