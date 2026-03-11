Cadena de solidaridad de figuras políticas por delicado estado de salud de Germán Vargas Lleras

En medio de la coyuntura política en el país por cuenta de los movimientos en las estrategias de cara a las elecciones presidenciales Colombia el próximo mes de mayo, personalidades políticas también han sacado espacio para enviar mensajes de solidaridad al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, por su estado de salud.

Uno de esos mensajes es el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien envió un mensaje a través de sus redes sociales, deseándole pronta recuperación.

Mis mayores deseos por la salud del dr Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 11, 2026

De acuerdo a lo dicho en Mañanas Blu, el líder político lleva un año recuperándose de una recaída por cuenta de un tumor. Sin embargo no se conocen detalles, sobre de qué se trataría en específico.

Según como lo nombraron en la mesa de Mañanas Blu, Vargas Lleras se ha tenido que someter a tratamientos y está pasando en este momento, a no son los mejores días . Hecho que también tomó la decisión de alejarse un poco de la política.



Otras personalidades también le han enviado mensaje de solidaridad:

Mis mejores deseos por la pronta y satisfactoria recuperación del Dr. Germán Vargas Lleras. Más allá de cualquier diferencia política, prevalecen siempre el respeto y la solidaridad. Reconozco su vida dedicada al servicio público y espero que pronto recupere su salud. — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) March 11, 2026

Hago votos por la salud del ExVicepresidente @German_Vargas. Un líder con posiciones de derecha que nos diferencian pero sin duda un hombre de Estado preparado para gobernar a su estilo y con sus ideas . Fuerza a el , a su familia y a su partido @PCambioRadical — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 11, 2026