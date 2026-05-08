Así anunció Cambio Radical la muerte de Germán Vargas Lleras, su líder natural

Cambio Radical confirmó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, líder natural de la colectividad y figura determinante en la política colombiana de las últimas décadas. A través de un comunicado oficial emitido en sus canales institucionales, el partido expresó su "profundo dolor" ante la partida de quien fuera vicepresidente, ministro y senador, destacando su legado como un servidor público incansable y una de las voces más firmes del país.

La colectividad resaltó que el carácter y la visión de país de Vargas Lleras marcaron la historia de la agrupación y de una generación de líderes públicos. "Gracias por construir partido, por defender las instituciones, por trabajar sin descanso por las regiones", señaló el mensaje oficial, subrayando que su trayectoria es ejemplo de "disciplina, convicción y valentía".

Vargas Lleras asumió la presidencia de Cambio Radical en junio de 2004, durante una convención en el Palacio de los Deportes que reunió a más de 5.800 delegados de todo el territorio nacional. Su ingreso a las filas del partido, junto a Germán Varón Cotrino a finales de 2003, fue un punto de inflexión para la consolidación de la estructura política que hoy despide a su máximo referente.

Cambio Radical despide a Germán Vargas Lleras Foto: captura de pantalla de X

Historia y trayectoria de Cambio Radical

El movimiento adoptó formalmente el nombre de Cambio Radical el 5 de julio de 2000. Uno de sus hitos más relevantes ocurrió en 2001, cuando bajo la iniciativa de Antonio Álvarez Lleras, el grupo decidió respaldar la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez. En aquel momento, Uribe contaba apenas con el 2% de intención de voto y no tenía el apoyo de otros partidos tradicionales.



Este respaldo fue decisivo para el triunfo en primera vuelta del periodo 2002-2006. Debido a los resultados electorales, que incluyeron cinco senadores y diez representantes, el Consejo Nacional Electoral aprobó su personería jurídica como partido el 3 de febrero de 2003. Con la partida de Vargas Lleras, la colectividad asegura que continuará honrando su memoria y su trayectoria institucional.