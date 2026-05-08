"Vargas Lleras no necesitó la banda presidencial para dejar un legado tan importante": Iván Duque

El expresidente Iván Duque lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras y aseguró que Colombia perdió “a uno de sus mejores hombres”. Durante una entrevista con Recap Blu, el exmandatario recordó al exvicepresidente como un dirigente que dedicó su vida a la política, a las ideas y a la construcción de país, más allá de no haber alcanzado la Presidencia de la República.

“El país pierde a un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país”, expresó Duque, quien además destacó la amistad personal que construyó con Vargas Lleras a lo largo de los años. El exmandatario aseguró que, aunque en distintos momentos fueron rivales políticos, siempre mantuvieron una relación basada en el respeto y el intercambio de ideas sobre el rumbo de Colombia.

Durante la conversación, Duque resaltó que Vargas Lleras fue un político apasionado, al punto de asegurar que “desayunaba, almorzaba y comía política”. También recordó que el líder de Cambio Radical siempre estaba pensando en reformas institucionales, en nuevos liderazgos y en cómo fortalecer el país desde la discusión pública. Según el expresidente, una de las mayores virtudes del exvicepresidente fue su capacidad para defender sus convicciones y enfrentar al terrorismo sin renunciar a sus principios.



Importante legado, pese a no ser presidente

Duque habló sobre porqué Vargas Lleras nunca logró llegar a la Casa de Nariño, pese a haber sido candidato presidencial en varias ocasiones. El exmandatario evitó reducir su legado a ese objetivo electoral y aseguró que el exvicepresidente dejó una huella mucho más grande que un triunfo en las urnas.

“Germán Vargas Lleras no necesitó haberse puesto la banda presidencial para dejar el legado tan importante que deja”, afirmó Duque.



De hehco, afirmó que el fundador de Cambio Radical será recordado “como un gran hombre de Estado” y como una figura que hizo política “con altura, dignidad y principios”.

German Vargas Lleras Foto: AFP

La última llamada

El expresidente también reveló que habló telefónicamente con Vargas Lleras hace apenas unos meses y recordó que acostumbraban reunirse periódicamente para conversar sobre la actualidad nacional. Según contó, el exvicepresidente estaba entusiasmado con su familia, especialmente con la llegada de su nieto y la cercanía con su hija Clemencia.

Finalmente, Duque señaló que la muerte de Vargas Lleras deja un vacío importante en la política colombiana, pero consideró que su legado seguirá vivo tanto en las obras que impulsó como en el futuro de Cambio Radical.

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“Deja un partido sólido y una visión de país que hoy tiene que mantenerse viva”, concluyó.