Fundación Santa Fe sobre muerte de Germán Vargas Lleras: "Estaba bajo nuestro cuidado"

Tras conocerse la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá, a través de un comunicado, se pronunció la Fundación Santa Fe, que durante mucho tiempo fue una de las encargas de seguir de cerca la situación del dirigente político en torno a sus problemas de salud, incluso sobre sus tratamientos.

"La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, quien durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado clínico en atención domiciliaria. Esta comunicación se emite de común acuerdo con su familia, a quienes expresamos toda nuestra solidaridad, y acompañamiento en este momento de dolor. La Fundación Santa Fe de Bogotá eleva una voz de condolencia y respeto, extendiendo un mensaje de fortaleza a sus seres queridos y allegados", expresaron en su comunicado.

Germán Vargas Lleras Foto: Blu Radio

De hecho, desde hace tiempo esta fundación estuvo cerca de la salud del mandatario, que tuvo que someterse a varios tratamientos en este centro médico. En 2025, él tuvo una cirugía en el mes de abril por complicaciones neurológicas que necesitaron de intervención quirúrgica, además tuvo un segundo tratamiento en esa ocasión en mayo en Houston, Texas.

"La Fundación Santa Fe de Bogotá informa, a solicitud del señor exvicepresidente de la República de Colombia, Germán Vargas Lleras, que el día de hoy 23 de abril de 2025 fue sometido a una intervención neuroquirúrgica programada, y se recupera de manera satisfactoria", indicaron en esa ocasión.



Este centro médico siempre estuvo cerca a la salud de Vargas Lleras, que falleció este 8 de mayo a los 64 años de edad en medio de su lucha contra un tumor cerebral.