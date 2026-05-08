Quién era Germán Vargas Lleras, el exvicepresidente de Colombia

La política colombiana está de luto tras confirmarse este viernes, 8 de mayo, el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, uno de los dirigentes más influyentes de las últimas décadas en el país. El exvicepresidente murió en Bogotá luego de enfrentar durante varios años graves quebrantos de salud que lo alejaron progresivamente de la vida pública. Su trayectoria estuvo marcada por el poder político, las grandes obras de infraestructura, las aspiraciones presidenciales y una férrea postura contra las guerrillas.

Un heredero de la tradición política liberal

Germán Vargas Lleras nació en Bogotá el 19 de febrero de 1962 en el seno de una familia históricamente ligada al poder en Colombia. Era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y sobrino nieto de Alberto Lleras Camargo, dos figuras fundamentales del liberalismo colombiano y de la modernización institucional del país.

Desde muy joven se vinculó a la política. A los 19 años ingresó al movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por Luis Carlos Galán, dirigente asesinado en 1989. Su carrera comenzó como concejal de Bojacá y posteriormente como concejal de Bogotá, antes de dar el salto al Congreso de la República.

Su ascenso en el Congreso y la creación de Cambio Radical

En 1994 llegó al Senado, corporación en la que rápidamente ganó protagonismo por su capacidad de debate y su estilo confrontacional. Durante varios años fue uno de los senadores más votados del país.



Inicialmente militó en el Partido Liberal, pero en 2002 fue elegido por el movimiento Colombia Siempre y luego terminó consolidándose como líder y fundador de Cambio Radical, colectividad que encabezó hasta el final de su vida política.

En el Congreso se convirtió en uno de los principales críticos del proceso de paz del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana y también en uno de los primeros dirigentes en respaldar la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2002.



Los atentados que marcaron su vida

La oposición frontal de Vargas Lleras a las guerrillas y al terrorismo lo convirtió en objetivo de ataques violentos. El primero ocurrió el 13 de diciembre de 2002, cuando explotó un libro bomba enviado a su oficina. El atentado le causó la pérdida de varios dedos de su mano izquierda.

Tres años después, en octubre de 2005, sobrevivió a un segundo atentado en Bogotá. Un carro bomba explotó cerca del vehículo en el que se movilizaba tras salir de una entrevista radial, dejando varias personas heridas, incluidos miembros de su esquema de seguridad.

Germán Cargas Lleras. Foto: El Espectador.

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Estos episodios reforzaron su imagen de dirigente duro frente al conflicto armado y aumentaron su visibilidad nacional.



El sueño frustrado de llegar a la Presidencia

Aunque fue candidato presidencial en varias ocasiones, Germán Vargas Lleras nunca logró llegar a la Casa de Nariño. En 2010 obtuvo el tercer lugar en las elecciones presidenciales con más de 1,4 millones de votos, resultado que lo consolidó como una de las figuras más relevantes del país.

Posteriormente se acercó al gobierno de Juan Manuel Santos, quien lo nombró ministro del Interior y de Justicia. Desde ese cargo lideró reformas institucionales y ayudó a recomponer las relaciones entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.

Más adelante asumió el Ministerio de Vivienda, donde impulsó programas masivos de vivienda gratuita y proyectos de acueducto para poblaciones vulnerables.



El vicepresidente de las obras y la infraestructura

En 2014 fue elegido vicepresidente de Colombia durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Desde ese cargo se convirtió en el principal ejecutor de proyectos de infraestructura y desarrollo social del Gobierno.

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Su gestión estuvo ligada a programas de vivienda gratuita, autopistas 4G, vías regionales, modernización de puertos y aeropuertos, además de obras de agua potable para millones de colombianos.

Germán Vargas Lleras // Foto: X @German_Vargas

Vargas Lleras construyó entonces una imagen de funcionario ejecutor y gerente, centrado en mostrar resultados y obras visibles en distintas regiones del país.



Polémicas, oposición y problemas de salud

En 2018 volvió a aspirar a la Presidencia, esta vez con la intención de suceder a Santos apoyado en su experiencia como vicepresidente. Sin embargo, terminó en cuarto lugar y su campaña estuvo marcada por controversias relacionadas con su temperamento fuerte y varias declaraciones públicas.

Tras esa derrota se mantuvo activo como líder de Cambio Radical y como columnista del diario El Tiempo, desde donde ejerció una dura oposición al gobierno de Gustavo Petro.

En los últimos años su actividad política disminuyó debido a complicaciones derivadas de un meningioma benigno, enfermedad que deterioró progresivamente su estado de salud.

Con su fallecimiento desaparece una de las figuras más influyentes, polémicas y determinantes de la política colombiana contemporánea.