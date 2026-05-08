Así reaccionó el presidente Petro a la muerte de Germán Vargas Lleras

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien murió este viernes, 8 de mayo, a sus 64 años.

A través de un trino en su red social X, el presidente lamentó su fallecimiento y expresó se sentido pésame hacia la familia de Vargas Lleras.

"Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca", escribió el jefe de Estado.

Petro reacciona a muerte de Vargas Lleras X: @petrogustavo

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