Líderes políticos de todo el país reaccionaron a la muerte de Germán Vargas Lleras

Líderes políticos de todos los movimientos en todo el país reaccionaron a la muerte el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, conocida en la noche de este viernes, luego de varios meses en las que el político fundador de Cambio Radical afrontó quebrantos de salud.

Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien por medio de su cuenta de X recordó que Vargas Lleras "dedicó gran parte de su vida al servicio público". Además, Gutiérrez lo calificó como un "conocedor como pocos de asuntos del Estado".

"Siempre lo recordaré con cariños y admiración. Me quedo con las últimas conversaciones que tuve con él. Su preocupación por el presente y futuro de Colombia . Un abrazo de solidaridad con su familia y amigos. Como Alcalde de Medellín expreso mi pesar por su partida", continuó el mandatario de la capital antioqueña

Otra que reaccionó fue Ingrid Betacur: "Gran tristeza siento por la muerte de Germán Vargas Lleras. Lo recuerdo de niño, luego en el colegio y después cuando nos encontramos en el Congreso. Cosas de la vida, pudimos hablarnos después de mi liberación, como si el tiempo no hubiera pasado, siempre con sincero afecto. Un abrazo sentido a su hija, su nieto y a sus hermanos", dijo.



"En mala hora de la Patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad. Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general. A su hija, a toda su familia, a quienes lo acompañaron en Cambio Radical y a aquellos que desde distintas orillas lo apreciaban, toda nuestra solidaridad.", manifestó por su parte el expresidente Álvaro Uribe.

Por su parte, Enrique Peñalosa escribió sentir "mucho la muerte de Germán Vargas". Recordó que Vargas Lleras "trabajó por un país mejor para los colombianos toda su vida" y agradeció "por su amor y su trabajo por nuestro país, con carácter y valentía y lo muchísimo que logró".

Finalmente, Juan Manuel Santos, de quien Vargas Lleras fue vicepresidente, se declaró "muy consternado por la muerte", además lamentó "profundamente su partida" y lo calificó como un "gran parlamentario, ministro y vicepresidente", al mismo tiempo que señaló que "fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia".