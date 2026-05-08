Esta fue la última publicación de Germán Vergas Lleras en redes sociales

La política colombiana está impactada por la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció este 8 de mayo luego de complicaciones de salud que venía atravesando los últimos meses.

Su condición de salud lo apartó de la política, tanto que se alejó de sus redes sociales, donde solía realizar sus críticas al Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. De hecho, su última publicación en su cuenta de X fue el 8 de marzo, día de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas que definieron los candidatos a la Presidente de las diferentes coaliciones.

Ese domingo, el exministro realizó un llamado a los colombianos para que votaran por su partido, el Cambio Radical.

"¡No es momento de improvisar! Un partido que ha respaldado la democracia y defendido la institucionalidad", escribió el dirigente ese 8 de marzo a las 9:44 de la mañana, con varias horas de anticipación antes de que se cerraran las urnas en el país.



X: @German_Vargas

Entretanto, el 4 de marzo publicó su los último video, en el que también se le puede escuchar su voz y algunas imágenes de él de años anteriores.

"He visto este país levantarse muchas veces. Con esfuerzo, con decisiones difíciles, con gente que creyó en el rumbo. Por eso preocupa ver cómo hoy se perdió el rumbo. Este no es momento de improvisar, es momento de corregir. Elijamos bien. Los invito a votar por las listas de Cambio Radical. Recuperemos el rumbo", decía el exministro de Hacienda en el Gobierno de Juan Manuel Santos.

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¿Quién era Germán Vargas Lleras?

Su carrera estuvo marcada por su protagonismo en el Congreso, sus aspiraciones presidenciales y su papel como uno de los principales ejecutores de obras de infraestructura en Colombia.

Germán Vargas Lleras falleció el 8 de mayo de 2026 Foto: AFP

Nacido en Bogotá el 19 de febrero de 1962, Vargas Lleras provenía de una reconocida familia política: era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y sobrino nieto de Alberto Lleras Camargo. Inició su carrera en el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán y luego se consolidó como senador y fundador de Cambio Radical. También fue uno de los primeros dirigentes en respaldar la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2002.

Durante su trayectoria sobrevivió a dos atentados atribuidos a las extintas Farc. Uno de ellos ocurrió en 2002 con un libro bomba que le causó graves heridas en una mano, mientras que otro ataque con carro bomba se registró en 2005 en Bogotá. A pesar de esos hechos, continuó su carrera política y fue candidato presidencial en 2010 y 2018, aunque nunca logró llegar a la Casa de Nariño.

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Su etapa de mayor poder llegó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ocupó los ministerios del Interior y Vivienda y posteriormente la Vicepresidencia de Colombia entre 2014 y 2018. Desde allí lideró programas de vivienda gratuita, autopistas 4G y proyectos de agua potable e infraestructura.

En sus últimos años se mantuvo como una figura influyente desde la dirección de Cambio Radical y como crítico del Gobierno de Gustavo Petro, hasta que el deterioro de su salud redujo su actividad pública.