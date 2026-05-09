Ejército ubicó válvulas ilegales que movían millonarias rentas ilícitas en Santander

Tropas del Ejército Nacional hallaron cuatro válvulas ilegales instaladas sobre el poliducto Galán – Sebastopol, en zona rural de Barrancabermeja.

Las estructuras eran utilizadas para la extracción ilícita de hidrocarburos y, según las autoridades, generaban cerca de 400 millones de pesos mensuales para financiar economías ilícitas de grupos armados organizados que delinquen en la región.

Cuatro válvulas ilegales para el hurto de combustible a Ecopetrol fueron descubiertas por tropas del Ejército en zona rural de Barrancabermeja. "Cada una de estas válvulas generaba $400 millones a grupos armados", dijo el coronel José Rodríguez de la Quinta Brigada #MañanasBlu pic.twitter.com/fwl2O3Q6ML — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 8, 2026

La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6 Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, en las veredas Tenerife y Cuatro Bocas, mediante labores de monitoreo y vigilancia apoyadas por el Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI).



El coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada, aseguró que, en desarrollo de operaciones en el área general de Barrancabermeja, en las veredas Tenerife y Cuatro Bocas, se logra la ubicación de estas válvulas ilegales.

"De esta forma protegemos la población civil, el medio ambiente y reducimos amenazas en la región”, recalcó.

Tras el hallazgo, personal técnico de CENIT realizó las reparaciones correspondientes sobre la infraestructura petrolera, mientras que los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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El Ejército indicó que en los últimos diez días ya han sido ubicadas seis válvulas ilegales en esta zona del Magdalena Medio, afectando las finanzas de estructuras criminales dedicadas al hurto de hidrocarburos y evitando posibles afectaciones ambientales y riesgos para las comunidades cercanas.

La Quinta Brigada invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética, los recursos del Estado y la seguridad de la región.