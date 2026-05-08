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"Si amenazan a estadounidenses, ¡van a volar por los aires!": Rubio tras ataque a petroleros iraníes

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una advertencia al régimen iraní sobre su línea roja respecto a su más reciente agresión militar.

Marco-Rubio-AFP.jpg
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

"La línea roja es clara: si amenazan a los estadounidenses, ¡van a volar por los aires!. Si fueras un operador de misiles, o como se llame ese trabajo, y estuvieras ahí sentado y dispararas un misil contra Estados Unidos y te viéramos dispararlo, te atacaríamos. Por supuesto que sí. ¿Quién no haría eso?. Solo los países estúpidos no responden al fuego cuando les disparan. Y nosotros no somos un país estúpido", manifestó Rubio.

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El Secretario de Estado redobló su postura sobre la acción militar estadounidense en defensa propia contra los ataques iraníes a buques estadounidenses:

"Lo que vieron ayer fueron destructores estadounidenses navegando por aguas internacionales, siendo atacados por los iraníes. Y Estados Unidos respondió a la defensiva para protegerse. Por supuesto que les disparamos. Nos estaban disparando", agregó.

Las fuerzas de Estados Unidos dispararon y deshabilitaron este viernes dos petroleros iraníes sin carga antes de que entraran a un puerto de Irán en el golfo de Omán, tras una noche en la que Washington y Teherán intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), las embarcaciones intentaban entrar en un puerto iraní en violación del bloqueo impuesto por Washington.

Como parte de la operación, un avión de la Marina estadounidense, desplegado desde el portaaviones USS George H. W. Bush, disparó municiones de precisión contra las chimeneas de ambos buques, dejándolos inutilizados y evitando su entrada en el puerto de Irán.

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