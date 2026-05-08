Gobernador de Santander califica de “abominable” juicio del ELN a secuestrados

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó con dureza el secuestro y posterior “juicio” realizado por el ELN contra dos funcionarios de la Fiscalía y la Policía en el departamento de Arauca, hechos que calificó como “abominables”.

Las víctimas son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca y quienes según un comunicado leído por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses respectivamente.

De igual forma, los policías de la dirección de investigación criminal (Dijin) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio pasado, fueron “condenados” respectivamente a 36 y 32 meses de secuestro prolongado.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, tildó de "abominable" el secuestro y juicio que el ELN realizó contra dos funcionarios de la Fiscalía y Policía en Arauca. "El presidente dijo en campaña que en tres meses acababa con el ELN y no cumplió", afirmó #VocesySonidos pic.twitter.com/DRbOr7Ur5S — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 7, 2026

Durante su participación en la gira nacional “Las Regiones Proponen”, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, en Bucaramanga, el mandatario cuestionó la política de seguridad del Gobierno Nacional y aseguró que el grupo guerrillero mantiene presencia y capacidad armada en distintas regiones del país.



“El presidente dijo en campaña que en tres meses acababa con el ELN y no cumplió”, afirmó el gobernador santandereano al referirse al deterioro de la seguridad en varias zonas del territorio nacional y a los recientes hechos ocurridos en Arauca.

El pronunciamiento se dio en medio del debate nacional sobre el avance de los grupos armados ilegales y los cuestionamientos frente a la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno. El caso de los funcionarios retenidos por el ELN generó rechazo en distintos sectores políticos y de seguridad, debido a que la guerrilla difundió videos y comunicados en los que anunciaba supuestos procesos judiciales contra las víctimas.

En el mismo escenario, Díaz Mateus defendió la necesidad de otorgar mayor autonomía a las regiones para enfrentar problemáticas de seguridad, infraestructura y desarrollo económico. El gobernador destacó algunas de las estrategias implementadas en Santander, entre ellas el Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI) en Barrancabermeja, iniciativa que busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a hechos delictivos.

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El mandatario también resaltó los recientes operativos contra estructuras criminales en Santander y aseguró que el departamento continuará fortaleciendo las acciones conjuntas entre Fuerza Pública, Fiscalía y autoridades locales para combatir delitos como el homicidio, la extorsión y el tráfico de estupefacientes.

La gira “Las Regiones Proponen” reúne a gobernadores del país para discutir propuestas relacionadas con descentralización, inversión regional y seguridad, en medio de las crecientes preocupaciones por el orden público en varias zonas de Colombia.