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Capturan a ‘Tinta China’ por robo de motos y extorsión en Santander

En varios operativos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga también fueron capturaron a dos hombres más por extorsión y homicidio.

Capturas por extorsión y homicidio Bga.jpg
Blu Radio. Capturas por homicidio y extorsión en Bucaramanga //Foto: Policía Mebuc
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

En operativos adelantados por el Gaula, la Policía Nacional logró la captura de tres hombres señalados de participar en delitos como homicidio y extorsión en el área metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, el brigadier general William Quintero Salazar, dos de los capturados están involucrados en casos de hurto de motocicletas y extorsión que afectaba a propietarios de estas en la región.

Según explicó el oficial, los delincuentes hurtaban los vehículos y posteriormente exigían dinero a sus dueños para devolverlos, una práctica que venía generando preocupación en el área metropolitana.

Uno de los operativos se realizó en el barrio La Cumbre de Floridablanca, las autoridades capturaron a alias “Moto Pulsar”, quien deberá cumplir una condena de más de 96 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión.

El segundo capturado, conocido como alias “Tinta China”, fue ubicado en el barrio Comuneros de Bucaramanga. Este hombre era requerido por concierto para delinquir agravado, extorsión consumada y tentativa, y registra 14 anotaciones judiciales por diferentes conductas delictivas.

Durante los operativos, las autoridades incautaron un teléfono celular que será utilizado como elemento probatorio dentro de los procesos judiciales.
Entre tanto en el barrio San Alonso de Bucaramanga, fue capturado un hombre requerido por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. La orden judicial había sido emitida por la Fiscalía desde octubre de 2025.

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“Estos resultados evidencian el trabajo articulado y contundente de nuestras unidades especializadas para enfrentar el homicidio y la extorsión. Seguiremos actuando con determinación para proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos”, señaló el general Quintero.

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Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para que un juez decida su situación jurídica, incluyendo el caso de alias 'Moto Pulsar' quien tenía condena vigente para la legalización de su detención.

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