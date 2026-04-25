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Capturan enfermera por ingresar droga a estación de policía en Ciudad Bolívar, Antioquia

Las acciones durante jornadas de salud, al parecer se coordinaban con miembros del grupo delincuencial ‘Carne Rancia’ que opera en esa zona del departamento.

Capturada en Ciudad Bolívar, Antioquia.jpg
Capturada en Ciudad Bolívar, Antioquia.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer de 29 años, capturada en el municipio de Ciudad Bolívar, por su presunta participación en una red dedicada al ingreso y distribución de estupefacientes para reclusos en la estación de policía de la localidad.

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De acuerdo con las autoridades, la mujer, conocida como ‘La Chola’ se desempeñaba como técnica en enfermería mediante un contrato de prestación de servicios con el hospital del municipio y la administración local.

Precisamente bajo ese rol, la ahora detenida habría aprovechado su participación en jornadas de atención en salud dentro del establecimiento para introducir las sustancias ilícitas de forma encubierta en sus partes íntimas.

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Imagen de referencia
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"Estas actividades ilegales, al parecer, se realizaban en coordinación con actores criminales que delinquen en la región, afectando la seguridad y la convivencia al interior de este entorno institucional", confirmó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia.

Según la Fiscalía, estas actividades estarían vinculadas con internos que actuarían al servicio de la estructura criminal Carne Rancia, organización con presunta incidencia en el tráfico de drogas al interior de centros de reclusión generando réditos económicos.

Durante el operativo a la mujer le fue incautado un celular que será clave en el análisis del caso, mientras que las autoridades aseguran que las conductas investigadas venían ocurriendo desde finales de 2025.

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