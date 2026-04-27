Petro se reunirá con Angie Rodríguez tras denuncias sobre amenazas y extorsión en su Gobierno

El presidente Gustavo Petro citó para este lunes al mediodía, en la Casa de Nariño, a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual directora del Fondo Adaptación, en medio del escándalo por sus denuncias sobre presuntas amenazas, extorsiones y una supuesta red de corrupción dentro del Gobierno.

La reunión hace parte de los encuentros privados que aparecen en la agenda del mandatario para este lunes y se realizará antes de un nuevo consejo de ministros.

Según fuentes cercanas a la funcionaria, este encuentro estaba previsto inicialmente para el jueves de la semana pasada, pero tuvo que aplazarse porque Rodríguez acudió ante las autoridades para ampliar su denuncia por las amenazas y presuntas extorsiones que, según ha dicho, estaría enfrentando.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia de la República

A la cita con el presidente, Rodríguez llegaría con pruebas sobre lo que ha calificado como una presunta red integrada por al menos 20 funcionarios que, según su versión, estaría involucrada en el saqueo de recursos del Estado y en presiones en su contra. Entre los nombres que ha mencionado en sus denuncias aparecen Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Juliana Guerrero, quien iba a asumir como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad.



Fuentes cercanas a Rodríguez también señalaron que la funcionaria pidió que en el encuentro esté presente una persona neutral para dar garantías a ambas partes. Aunque aún no se define quién será, una de las opciones planteadas habría sido uno de sus abogados.

Hasta ahora, el presidente Petro no se ha pronunciado de fondo sobre las denuncias relacionadas con presunta corrupción, amenazas y extorsión. En declaraciones públicas recientes, negó tener algún vínculo con Juliana Guerrero, luego de los señalamientos de Rodríguez sobre el poder que, según ella, tendría esta persona en la Casa de Nariño, pese a no ocupar un cargo oficial.

En un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X, el mandatario también habló de supuestas “traiciones” de funcionarios dentro de su gobierno, aunque evitó referirse directamente a las denuncias hechas por Rodríguez. Se espera que varios de estos temas sean abordados durante la reunión programada para este lunes.