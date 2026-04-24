Autoridades judiciales se meten en escándalo en el Gobierno Petro que denuncia Angie Rodríguez

No cesa la tormenta que se ha desatado en el gobierno del presidente Gustavo Petro por cuenta del “ventilador” que encendió en medios de comunicación, la exdirectora del DAPRE y hoy directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, denunciando casos de presunta corrupción en la Casa de Nariño.

En las últimas horas, además del contraataque mediático del director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo en contra de Rodríguez y del desmentido por parte del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez en torno a la supuesta debilidad del esquema de seguridad de la funcionaria, entramos ahora en el terreno judicial.

Inicialmente se conoció que la Fiscalía asignó a una fiscal de la dirección especializada contra las organizaciones criminales, la denuncia que radicó vía electrónica Angie Rodríguez el miércoles en la noche, en la que relata presuntas actuaciones irregulares que involucrarían a Carlos Carrillo, a Juliana Guerrero y a una persona que permanece detenida.

Según la denuncia de Rodríguez, esta persona detenida la estaría extorsionando desde la cárcel pidiéndole dinero a cambio de entregarle información de otras personas del gobierno nacional que estarían interesadas en hacerle daño,



La Fiscal que asumió la investigación, decidió citar a Angie Rodríguez para que amplíe la denuncia con el fin de concretar varios hechos que resultan confusos en la narración que hizo vía digital.

Simultáneamente se conoció una denuncia que el director de la UNGRD Carlos Carrillo había interpuesto ante la Fiscalía el pasado 12 de abril, frente a la posibilidad de que una funcionaria del Fondo de Adaptación, presuntamente sería Verónica Villegas, le habría pedido una coima del 10% de un contrato de 13.500 millones de pesos al representante legal del Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025, para autorizar el desembolso del 37% del valor total del contrato.

Tras esta denuncia, la Procuraduría inició una indagación preliminar y adoptó una serie de decisiones, entre ellas citó a declarar a Carlos Carrillo para que amplíe y entregue detalles de los hechos que puso en conocimiento ante la Fiscalía.

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Lo que resulta llamativo es que dos días después de destapado el escándalo, en el que se hacen graves acusaciones de corrupción en la Casa de Nariño, no se conozcan consecuencias, solamente un trino del presidente Petro negando que tenga o haya tenido una relación sentimental con Juliana Guerrero, pero sin que diga una palabra sobre las denuncias de Angie Rodríguez y de Carlos Carrillo.