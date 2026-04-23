Carlos Carrillo responde uno a uno los señalamientos de Angie Rodríguez: “Hay intereses muy oscuros”

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las acusaciones hechas por Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del DAPRE, y aseguró que detrás del enfrentamiento hay “intereses muy oscuros” relacionados con el manejo de recursos públicos.

Durante la entrevista, Carrillo rechazó los señalamientos en su contra y sostuvo que el origen del conflicto está en denuncias que él presentó ante la Fiscalía.



¿Cuál es el origen del enfrentamiento entre Carrillo y Rodríguez?

Carrillo explicó que no existía una disputa previa con Rodríguez e incluso intentó adelantar un empalme cuando ella llegó al Fondo Adaptación.

“Yo me pongo a su total disposición (…) para entregarle mi informe. Es un informe de más de 450 páginas y la busqué insistentemente para que hiciéramos un empalme. Y ella no quiso”, afirmó.

Según dijo, posteriormente Rodríguez convocó una rueda de prensa en la que lo acusó de corrupción, lo que calificó como “inaceptable”.



Denuncias por presuntas irregularidades en el Fondo Adaptación

El director de la UNGRD aseguró que el trasfondo del enfrentamiento está en denuncias que él mismo llevó ante la Fiscalía.



“A mí me buscaron unas personas que afirman ser extorsionadas por parte de funcionarios de Angie Rodríguez (…) dentro del marco de un proyecto de miles de millones de pesos”, señaló.

Carrillo afirmó que estos hechos no tuvieron amplia difusión, a diferencia de las acusaciones en su contra.

En su intervención, el funcionario aseguró que las declaraciones de Rodríguez serían una reacción a esas denuncias.

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“Está tratando de desviar la atención de esas denuncias y de construir una coartada para ocultar lo que realmente pasó”, dijo.

También sostuvo que los chats presentados como pruebas en su contra “son falsos” y pueden ser verificados por expertos.



Dudas sobre la versión del “espía”

Carrillo cuestionó la versión de Rodríguez sobre un supuesto infiltrado dentro de la entidad.

“Ella habla de un espía, pero no da nombre (…) y dice que incluso le entregó dinero. Ahí también habría un ilícito”, afirmó.

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Consultado sobre si el presidente Gustavo Petro ha intervenido en la situación, Carrillo aseguró que no ha recibido llamados. “No, el presidente no me ha llamado”, respondió.

Carrillo también vinculó la disputa con el contexto político actual, a pocas semanas de las elecciones.

“Estamos a menos de 40 días de las elecciones y esto tiene un impacto político”, aseguró, al sugerir que hay sectores buscando reacomodarse.

Por último, el director de la UNGRD defendió su trabajo y afirmó que ha enfrentado la corrupción incluso dentro del propio Gobierno.

“Yo he actuado con rectitud (…) y he enfrentado la corrupción del propio gobierno”, dijo.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: