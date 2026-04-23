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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía citó a Angie Rodríguez para que amplíe denuncia contra Carlos Carrillo y Juliana Guerrero

Fiscalía citó a Angie Rodríguez para que amplíe denuncia contra Carlos Carrillo y Juliana Guerrero

Rodríguez ha interpuesto al menos cuatro denuncias por injuria y calumnia, una de ellas contra el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Angie Rodríguez, directora del Dapre.jpg
Angie Rodríguez, directora del Dapre //
Foto: X @DapreCol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, reveló en primicia que la Fiscalía General de la Nación citó a la directora del Fondo de Adaptacion, Angie Rodríguez, para que amplíe y explique la denuncia que radicó este miércoles en contra del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y contra Juliana Guerrero.

La citación se da en medio de un nuevo episodio que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la información conocida, Rodríguez presentó una denuncia formal de manera digital en la que advierte sobre presuntas irregularidades que involucrarían a Carrillo, Guerrero y a una persona privada de la libertad.

Vale recordar que la funcionaria aseguró que estaría siendo víctima de extorsiones desde una cárcel. En su relato inicial, indicó que le estarían exigiendo dinero a cambio de entregarle información sobre supuestos planes de terceros dentro del Gobierno nacional que buscarían perjudicarla.

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La denuncia fue asignada a fiscales del Gaula adscritos a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quienes iniciaron de inmediato las primeras actuaciones investigativas. Como parte de este proceso, se determinó la necesidad de escuchar nuevamente a Rodríguez para que precise varios aspectos que resultaron confusos en su versión inicial.

Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre
Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre.
Foto: Suministrada El Espectador

La ampliación de la denuncia será clave para establecer la veracidad de los hechos y el posible grado de responsabilidad de los señalados. Las autoridades buscan aclarar si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación formal contra los mencionados funcionarios y la persona privada de la libertad.

Por ahora, el caso permanece en etapa preliminar, mientras la Fiscalía recopila información y define las acciones a seguir en un proceso que podría tener implicaciones dentro del alto Gobierno.

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