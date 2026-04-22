Citan a control político al mineducación y director de la UNGRD por denuncias de Angie Rodríguez

El congresista Eduar Triana radicó una solicitud de debate de control político en la Comisión Sexta de la Camara de Representantes a Daniel Rojas y Carlos Carrillo, ministro de Educación y director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respectivamente.

Este debate de control político cobra relevancia debido a las denuncias de las últimas horas de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien aseguró que ella fue la que detectó la falsedad del título de Juliana Guerrero, cuando se postuló al cargo de viceministra de la Juventud. Además, aseguró que Carlos carrillo tiene un espía en la entidad que ahora dirige Rodríguez, el Fondo de Adaptación, con la finalidad de hacerle daño.

De acuerdo a la exdirectora del Dapre hay un entramado criminal de al menos 20 personas en el Palacio de Nariño, incluso de personas que serían muy cercanas al presidente Gustavo Petro, entre las que mencionó a Julián a Guerrero, quien maneja el poder “en la sombra”, sin tener cargo en el gobierno, y a Carlos Carrillo, quien también estaría confabulado con el jefe de Despacho del jefe de Estado, Raúl Moreno.

Rojas deberá explicar en qué va la investigación relacionada con el título falso de Juliana Guerrero emitido por la Universidad San José, así como otras presuntas irregularidades en otros diplomas entregados por esa casa de estudios.



Carrillo le corresponderá responder sobre la inversión de cerca de 1 billón de pesos de la entidad a su cargo, para la prevención de catástrofes que afecten a una 30.000 personas en la región de La Mojana que cada año sufre por las inundaciones, debido a que se requieren trabajos de fondo con cuantiosas inversiones.

Entre las dudas que plantea el congresista está por qué Carrillo no comparte la decisión de que se asignen a una misión internacional que garantiza la veeduría y el control de los recursos.

Sobre la llamada "ruta del arroz", el contrato que “tiene en crisis al Fondo de Adaptación e involucra a la Fundación San José”, también le preguntarán a Carrillo “¿cómo un contrato de $36.211 millones, adjudicado para reactivar la economía de La Mojana, está hoy bajo sospecha por retrasos, presuntos favorecimientos y tensiones políticas dentro del Fondo de Adaptación e involucra a la entidad educativa que otorgo los títulos falsos de Juliana Guerrero?”.