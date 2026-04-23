Angie Rodríguez radicó denuncia en Fiscalía por caso de extorsión del que habría sido víctima

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y hoy directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por un caso de extorsión del que asegura haber sido víctima. La información fue revelada por el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, durante el programa Mañanas Blu.

La denuncia fue presentada en la tarde del miércoles, un día después de que Rodríguez hiciera públicas sus declaraciones sobre el presunto caso. Según se conoció, la funcionaria señaló que la extorsión habría sido ejercida por una persona de su confianza, a quien ella misma llevó desde el DAPRE hacia el Fondo Adaptación.

En medio de los detalles conocidos, Rodríguez habría reconocido que alcanzó a pagar 20 millones de pesos al presunto extorsionista, quien posteriormente continuó exigiendo más dinero. Esta situación habría motivado a la funcionaria a hacer primero la denuncia pública y luego formalizar el caso ante las autoridades judiciales.

Durante el análisis en Mañanas Blu, surgieron cuestionamientos sobre la decisión de pagar el dinero inicialmente, un aspecto que, según se indicó, deberá ser esclarecido en el curso de la investigación por parte de la Fiscalía. También se plantearon interrogantes sobre las circunstancias que llevaron a Rodríguez a detener los pagos y proceder con la denuncia.



Además de este proceso por extorsión, en el programa se mencionó que la funcionaria ya había presentado denuncias previas ante la Fiscalía por otros hechos, entre ellos una presunta incursión ilegal en la vivienda de sus padres, caso que inicialmente fue reportado como un robo, pero que posteriormente, según sus declaraciones, tendría posibles implicaciones criminales más complejas.

Asimismo, se indicó que Rodríguez ha interpuesto al menos cuatro denuncias adicionales por injuria y calumnia, una de ellas contra el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

