“Esto no es una dictadura”: Angie Rodríguez amplía denuncia sobre irregularidades en Gobierno Petro

La actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, volvió a sacudir el panorama político nacional tras ampliar en entrevista con Mañanas Blu sus denuncias sobre presuntas irregularidades al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La funcionaria, quien hasta hace pocos meses se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró que decidió hacer públicas sus acusaciones ante la falta de resultados en las investigaciones y por amenazas contra su seguridad personal.

Rodríguez afirmó que desde noviembre venía poniendo en conocimiento de las autoridades diferentes hechos que, según ella, evidenciarían una presunta red de corrupción dentro del Gobierno. “Había guardado silencio por respeto, pero al no ver resultados y al sentirme amenazada, extorsionada y sin garantías de seguridad, decidí hablar”, explicó.

Uno de los aspectos más delicados de su denuncia tiene que ver con amenazas y extorsiones que, según relató, habría sufrido por parte de una persona de su entorno laboral en el Fondo de Adaptación. La funcionaria indicó que ya entregó pruebas a la Fiscalía y al Gaula, incluyendo conversaciones y chats que darían cuenta de la presión en su contra. “Me decían que estaba vigilada, que sabían todo lo que hacía. Incluso mencionaban supuestos vínculos con otros funcionarios”, sostuvo.



En ese contexto, Rodríguez aseguró que estas presiones estarían relacionadas con sus denuncias previas sobre presuntas irregularidades en entidades del Gobierno. Según dijo, detrás de estos hechos habría “más de 20 personas” que integrarían un supuesto “concierto para delinquir”, en el que mencionó reiteradamente a Juliana Guerrero y al actual director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo.

La funcionaria también señaló que dentro del Gobierno existirían intereses por controlar recursos públicos, particularmente los del Fondo de Adaptación, que actualmente maneja cerca de un billón de pesos para proyectos en regiones como La Mojana. “Querían sacarme para quedarse con esos recursos”, afirmó, al tiempo que aseguró haber tomado medidas para “blindar” esos dineros mediante convenios con organismos internacionales.

Angie Rodríguez, directora del Dapre // Foto: Dapre

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Rodríguez insistió en que su actuar ha estado guiado por principios éticos, especialmente al oponerse a nombramientos que, según ella, no cumplían con los requisitos legales. En ese sentido, reiteró sus cuestionamientos sobre la influencia de personas sin cargo formal dentro del Gobierno, como Juliana Guerrero, a quien señaló de tener poder en decisiones clave.

En medio de sus declaraciones, la funcionaria subrayó que sus denuncias deben ser investigadas respetando el debido proceso. “Esto no es una dictadura, es una democracia. Hay una Constitución, hay leyes y una presunción de inocencia. Será la Fiscalía y un juez quienes determinen la verdad”, enfatizó.

Finalmente, Rodríguez reconoció que ha sostenido conversaciones con el presidente Gustavo Petro sobre algunos de estos temas, aunque evitó profundizar en detalles. Sin embargo, aseguró que el mandatario “está siendo engañado” por personas de su entorno.

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Las graves acusaciones abren un nuevo capítulo de tensión dentro del Gobierno nacional, mientras se espera que las autoridades avancen en las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados.