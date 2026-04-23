Carrillo niega conocer a supuestos “espías” y responde a denuncias de Angie Rodríguez

En entrevista con Noticias Caracol el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió a las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y aseguró que no conoce a las personas que ella ha señalado como presuntos “espías”.

En sus declaraciones, Carrillo indicó que, más allá de esos señalamientos, ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación relacionadas con presuntos cobros irregulares a contratistas del Fondo Adaptación. Según explicó, los casos conocidos apuntan a reuniones en las que, de acuerdo con testimonios, se habrían solicitado porcentajes de los pagos a contratistas, sin que estos hechos involucren a funcionarios de planta.

El funcionario también se refirió al contexto de las denuncias de Rodríguez y manifestó que, en su concepto, corresponden a una situación política interna. En ese sentido, señaló que el presidente Gustavo Petro debería evaluar lo ocurrido y tomar decisiones frente al caso.

Carrillo agregó que las recientes declaraciones de la exfuncionaria tendrían relación con cambios en los respaldos dentro del Gobierno y planteó que podrían tener implicaciones políticas. Asimismo, mencionó el papel de algunos medios de comunicación en la difusión del tema.



Recordemos que por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, respondió a los cuestionamientos sobre las medidas de seguridad solicitadas por Angie Rodríguez. La entidad aseguró, mediante pronunciamiento oficial, que la exfuncionaria cuenta con un esquema de protección activo y negó que exista desprotección.

Angie Rodríguez Foto: Presidencia de la República

De acuerdo con la UNP, Rodríguez asumió como gerente del Fondo Adaptación el 23 de enero de 2026, luego de dejar su cargo en el Dapre. Posteriormente, la solicitud formal de protección fue tramitada y, cinco días después, el 28 de enero, se aprobó un esquema de emergencia mediante resolución.

Las declaraciones se producen luego de que Rodríguez cuestionara la rapidez con la que, según ella, se habrían otorgado medidas de protección a Juliana Guerrero. Frente a esto, la UNP indicó que el trámite respondió a una solicitud institucional que, según la entidad, fue remitida por la propia Angie Rodríguez cuando aún hacía parte de la Presidencia.