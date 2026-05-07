"Sea más humano, atiéndanos": esposa de funcionario del CTI secuestrado por el ELN a Petro

A pocas horas de cumplirse un año del secuestro de cuatro funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en Arauca, la angustia de sus familias volvió a hacerse pública. Yariet Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López —uno de los funcionarios retenidos por el ELN— lanzó un desesperado llamado al presidente Gustavo Petro para que intervenga de manera directa y facilite la liberación de los secuestrados.

“Que por favor sea más humano con nosotros y nos regale un poquito de su tiempo y nos atienda”, expresó Macualo durante una entrevista concedida a Néstor Morales en Mañanas Blu.

La mujer aseguró que las familias han intentado comunicarse con el Gobierno Nacional sin obtener respuestas concretas. Según denunció, han “tocado demasiadas puertas” buscando una reunión con el jefe de Estado y con funcionarios encargados de las negociaciones de paz, pero hasta ahora no han recibido atención directa.

ELN anunció condenas contra los funcionarios secuestrados

La preocupación de las familias aumentó luego de que el ELN divulgara recientemente un video en el que asegura haber realizado un supuesto “juicio revolucionario” contra los cuatro funcionarios del CTI y la Fiscalía secuestrados en Arauca.



En la grabación, el grupo armado ilegal anunció condenas de hasta 60 años de lo que denomina “prisión revolucionaria”, una decisión que fue rechazada por las familias y analistas, quienes califican el hecho como un secuestro prolongado y una violación al derecho internacional humanitario.

Los secuestrados son Jordyn Fabián Pérez, Frankie Hoyos, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López. Según el ELN, las víctimas pertenecen a entidades “dedicadas a cometer crímenes de lesa humanidad”, acusaciones que las familias califican como falsas.

“Eso es mentira, es inaceptable lo que ellos están diciendo”, afirmó Yariet Macualo, quien aclaró que su esposo no realizaba labores investigativas sino funciones administrativas y de protección dentro de la Fiscalía de Arauca.

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Rodrigo López fue secuestrado mientras cumplía funciones rutinarias

De acuerdo con el relato entregado por la esposa del funcionario, Rodrigo López fue secuestrado el 8 de mayo de 2025 mientras realizaba labores relacionadas con cámaras de seguridad en instalaciones de la Fiscalía en Fortul, Arauca.

“Ellos estaban haciendo unas pruebas de unas cámaras de seguridad en el municipio de Fortul (…) algo muy normal que hacen en esos recintos de Fiscalía”, explicó.

Macualo insistió en que las actividades que desarrollaban los funcionarios no estaban relacionadas con investigaciones ni operaciones especiales, desmintiendo así las acusaciones del ELN sobre supuestas actividades de espionaje.

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La familia sostiene que Rodrigo López, de 48 años, trabajaba como agente de protección y llevaba más de 25 años residiendo en Arauca, departamento donde formó su hogar y construyó su vida laboral.

Las pruebas de supervivencia muestran deterioro físico

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la descripción del estado de salud de Rodrigo López. La familia ha recibido siete pruebas de supervivencia desde el secuestro, la última de ellas el pasado 28 de abril.

Según Macualo, en el video más reciente el deterioro físico del funcionario es evidente: “Me asusté muchísimo en la última prueba porque él está picado de abejas. Su cara la tiene completamente hinchada y el deterioro físico es notorio”, relató.

Rodrigo Antonio López Foto: captura de pantalla video suministrado

La situación genera aún más preocupación debido a que López padece problemas cardíacos y requiere medicamentos permanentes. “Mi esposo padece del corazón, él toma medicamentos para su corazón. Es muy preocupante”, agregó la esposa del funcionario secuestrado.

Familias piden mayor presión del Gobierno y la Fiscalía

Durante la entrevista, Yariet Macualo también cuestionó la respuesta de las instituciones frente al secuestro. Aunque reconoció algunos acercamientos por parte de miembros de la Fuerza Pública, consideró insuficientes las acciones emprendidas hasta ahora.

“Creo que falta un poquito más, un poco más de presión. Siento que es muy poco lo que la señora fiscal ha hecho”, aseguró. La mujer indicó que incluso en los videos enviados por los secuestrados, estos solicitan públicamente una mayor intervención del Gobierno Nacional y de la Fiscalía General para lograr un acuerdo humanitario que permita su liberación.

Según explicó, el ELN estaría buscando un intercambio con integrantes de esa guerrilla capturados y recluidos en cárceles colombianas.