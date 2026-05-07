Disidencias matando periodistas y ELN creyéndose Estado en Arauca ¿Qué hará el próximo presidente?

El próximo presidente de Colombia tendrá que decidir con urgencia qué hacer con los procesos de negociación con los grupos criminales que en su mayoría se han expandido gracias a la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Hechos recientes muestran casos críticos y de urgente atención:

Las disidencias de alias 'Calarcá' asesinaron en las últimas horas al periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia.

De manera inaceptable, el gobierno nacional todavía mantiene el estatus de negociador de paz a Alexander Díaz Mendoza, a pesar de que la Fiscalía ha documentado que ha participado en más de una decena de crímenes graves simultáneamente con su presencia en la mesa de negociaciones con el gobierno.

En una semana, la Fiscalía le imputará cargos a 'Calarcá' por varios crímenes, pero increíblemente no podrá ordenar su captura porque el privilegio que le dio el gobierno y que aún mantiene, impide su detención.



- El ELN con absoluto cinismo, reaparece en un video, dicen ellos, “condenando” a otros tres años de secuestro a cuatro policías y agentes del CTI que llevan un año plagiados en el departamento de Arauca.

Con ese grupo los diálogos de paz están congelados desde hace meses, pero la mesa de negociaciones nunca fue levantada por el gobierno.

Capítulo aparte tienen las disidencias de “Iván Mordisco” que desde hace más de dos años no está en diálogos con el gobierno y es responsable de una brutal arremetida terrorista en el suroccidente del país, entre ellos el atentado a Cajibío que dejó 20 personas asesinadas.

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Adicionalmente, la mesa de diálogos con el Clan del Golfo quedó en un punto muerto entre otras cosas luego de la reunión del presidente Petro con Donald Trump, en la que se definió que alias Chiquito Malo, máximo cabecilla de ese grupo, es uno de los objetivos de alto valor para las Fuerzas Militares.

Hoy en Colombia hay 266 personas secuestradas, de ellas 66 en poder de las disidencias de las Farc, 35 en poder del ELN y 4 en manos del Clan del Golfo, y tanto ellos como sus familias exigen justicia y libertad.

La mayoría de los candidatos presidenciales dicen que levantarán las mesas de negociación y que suspenderán la paz total. ¿Qué hará específicamente Iván Cepeda con esos grupos, en medio del complejo panorama y las permanentes violaciones de los derechos de los civiles por parte de esos criminales?