Una docente y 8 policías heridos por atentado del ELN y posterior reacción defensiva en Arauca

Un atentado con explosivos se registró sobre las 4:30 de la tarde en Saravena, específicamente en el barrio Cofavi, donde unidades de la Policía fueron blanco de un ataque que provocó un intercambio de disparos y una rápida reacción de la fuerza pública en la zona.

Según los primeros reportes, el hecho dejó al menos ocho uniformados heridos. Aunque ninguno presenta lesiones de gravedad, todos fueron trasladados a un centro asistencial del municipio para recibir atención médica, luego de resultar afectados mientras cumplían actividades institucionales.

De acuerdo con la información conocida, el ataque ocurrió cuando varios vehículos en los que se movilizaban los policías, entre ellos una turbo, un camión NPR y motocicletas, fueron impactados por la activación de una carga explosiva.

El atentado generó reacción defensiva. En medio de la situación, una mujer que se desplazaba en una camioneta tipo Duster, identificada como docente, resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital del Sarare.



Tras lo ocurrido, el senador José Vicente Carreño señaló que recibió información de ciudadanos y familiares de los uniformados, quienes alertaron que los policías estaban siendo hostigados mientras participaban en una actividad académica en un colegio del municipio.

El congresista hizo un llamado a las autoridades para reforzar de manera inmediata el apoyo a las unidades en la zona.