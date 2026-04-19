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Blu Radio  / Nación  / Cuatro niños heridos al caer en campo de minas antipersonales en Nariño

Cuatro niños heridos al caer en campo de minas antipersonales en Nariño

Los menores tienen heridas de consideración en las piernas. Los responsables de la instalación de las minas serían guerrilleros la Coordinadora Ejército Bolivariano, exFarc.

niños en nariño.jpg
Niños en el departamento de Nariño.
Foto: imagen de archivo, Unicef.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

La tarde de este domingo 19 de abril se registró un lamentable hecho en el departamento de Nariño que dejó como resultado cuatro niños heridos.

Según información del Ejército Nacional, los cuatro menores resultaron lesionados al caer en un campo minado en la vereda La Laguna, municipio Olaya Herrera, departamento de Nariño.

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Tres de los niños heridos tienen heridas graves en sus extremidades inferiores.

Los hechos se habrían registrado aproximadamente a las 4:30 de la tarde, cuando se activó el campo minado al tener contacto con los menores.

Se presume que las minas fueron instaladas por la estructura armada armada 'Alfonso Cano' del grupo criminal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia que fundó alias ‘Iván Márquez’ y alias ‘Jesús Santrich’, cuando dejaron las Frac después de firmar el acuerdo de paz del año 2016.

Los menores fueron evacuados por un helicóptero del Ejército Nacional y fueron trasladados al hospital de San Andrés de Tumaco, en donde reciben atención médica. Por el momento, se desconoce el estado de salud de ellos.

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