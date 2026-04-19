Ejército dio de baja al tercer cabecilla del ELN en el Catatumbo, alias 'Yair'

El operativo se desarrolló en la vereda San Martín, zona rural del municipio de El Tarra, en Norte de Santander, donde tropas del Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional de Colombia, ejecutaron una operación conjunta que incluyó bombardeos e interdicción en una zona identificada como campamento de esta organización ilegal.

En medio de la acción fue neutralizado alias 'Yair', señalado como el tercer cabecilla del ELN en el Catatumbo y quien, según inteligencia militar, cumplía funciones como instructor en actividades terroristas. En el mismo procedimiento también murió otra integrante de esta estructura armada.

Esta operación se realizó en el marco de los planes Ayacucho Plus y Esparta, estrategias diseñadas para debilitar las estructuras armadas ilegales y reducir su capacidad de acción en zonas de alta influencia.

Durante la intervención, las autoridades lograron ubicar y afectar una zona campamentaria utilizada por el grupo ilegal, donde se incautaron armas, munición y equipos de comunicaciones, elementos clave para la coordinación de sus actividades en la región.



Adicionalmente, fueron destruidos cuatro búnkeres y cuatro campamentos que hacían parte de la infraestructura utilizada por el ELN para su permanencia y operación en este corredor estratégico, lo que representa un impacto directo en su capacidad logística.

Operativo. Foto: Ejército Nacional.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la inutilización de más de 300 granadas que habían sido adaptadas para ser lanzadas desde drones, una modalidad que ha sido utilizada por este grupo para ejecutar ataques contra la fuerza pública y la población civil.

Tras este golpe, las autoridades advirtieron que el ELN podría intentar responder con acciones violentas, por lo que se mantiene la alerta en la región. Asimismo, se anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes entreguen información que permita prevenir atentados o facilitar la captura de integrantes de esta organización.

