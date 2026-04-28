Suspenden obras en la vía Panamericana por amenazas de grupos armados en Cauca

No cesan los hechos violentos en el suroccidente del país por cuenta de los grupos armados. Recientemente, trabajadores de la Concesión Nuevo Cauca, que adelantan labores en la vía Panamericana entre Popayán y Santander de Quilichao, tuvieron que suspender las obras.

Esto, tras amenazas de hombres armados que se movilizaban en motocicleta y que salieron a la vía para intimidarlos y obligarlos a abandonar el sector, con el fin de evitar atentados contra sus vidas y sus elementos de trabajo.

"A mí me llegaron dos hombres armados en una moto y me dijeron que me daban una hora exacta para abandonar la vía. Ellos me dijeron que no querían ver trabajadores ni maquinaria en la vía, que no querían ver a nadie por ahí. A mí me tocó llamar a los jefes porque eso me asustó", dijo uno de los trabajadores.

Debido a estas amenazas, la maquinaria amarilla fue retirada de la zona desde el kilómetro cero hasta el municipio de Piendamó. Según indicaron los operarios, los hombres armados habrían intentado quemar los elementos de trabajo.



"Nos dijeron que guardáramos las volquetas y que no querían ver ninguna de esas volquetas en esa vía ni nada de la maquinaria en el tramo. Por eso a nosotros nos tocó salir porque era un riesgo seguir trabajando", relató otro de los trabajadores.

A raíz de esta situación, la Concesión Nuevo Cauca informó, a través de un comunicado, la suspensión de las obras como medida preventiva para salvaguardar la integridad de sus trabajadores.

El gerente general de la concesión, Julián Antonio Navarro Hoyos, hizo un llamado a las autoridades para que atiendan de manera oportuna la situación de orden público en este corredor.

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"Nos vimos en la obligación de suspender las actividades en la unidad funcional 1 con el fin de garantizar la vida y la integridad de nuestros colaboradores, así como de los activos de la concesión. Nuevo Cauca reitera su llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar el orden en el corredor vial concesionado", manifestó Navarro.

Entre tanto, en el sector de La Agustina, en el municipio de Santander de Quilichao, se pudo establecer que hombres armados obligaron a detener al conductor de un tractocamión e incendiaron el vehículo. Sin embargo, las autoridades verificaron la presencia de varios artefactos explosivos, por lo que el paso vehicular fue lento hasta altas horas de la noche.

